Медленную вакцинацию бедных стран оценили в $2,3 трлн потерь в будущем

Потери в ВВП стран мира из-за медленных темпов вакцинации против коронавирусной инфекции к 2025 году могут достигнуть $2,3 трлн, подсчитали эксперты The Economist Intelligence Unit — аналитического подразделения британского журнала The Economist.
«Богатые страны ввели в 100 раз больше вакцин против коронавируса, чем бедные. Помимо этических соображений, задержки с вакцинацией всего мира будут иметь высокую цену. Модель, построенная The Economist Intelligence Unit, показывает, что те страны, в которых к середине 2022 года не будет вакцинировано 60% населения, к 2025 году потеряют ВВП на общую сумму 2,3 трлн долларов США», — говорится в исследовании.
Около двух третей этих потерь придется на страны с развивающейся экономикой, что еще больше замедлит их экономический расти и сближение с развитыми странами.
«Помимо этих затрат, неравенство в вакцинации будет иметь огромные политические, социальные и геополитические последствия», — считают эксперты.
Наибольшие потери в описанном сценарии понесут страны Азии — около $1,7 трлн.
В то же время эксперты отметили, что вакцинация может не стать «чудодейственным средством» при появлении новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому политическим элитам нужно переосмыслить свою стратегию противостояния COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу, говорится в отчете.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус выступил против проведения «третьих доз» или бустерных прививок в развитых странах, поскольку бедные страны испытывают острый дефицит вакцин.
Применение бустерных прививок является «морально неправильным» в условиях, когда многие страны не провели еще первого и второго этапа вакцинации.
«Но дело не только в морали», — продолжил директор ВОЗ. Продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых штаммов, «еще более заразных, чем дельта-вариант», предупредил Гебрейесус.
В начале августа Международный валютный фонд (МВФ) объявил о выделении из резервных активов рекордные 456 млрд SDR (расчетная единица МВФ, $650 млрд), которые пойдут на помощь странам в восстановлении экономик. Странам с формирующимся рынком и развивающимся государствам достанется из этой суммы меньшая часть — $275 млрд. Россия получила от МВФ эквивалент $18 млрд.
В марте в МВФ сообщили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Такие перспективы в фонде связали с дополнительным бюджетным стимулированием, особенно в США, и с перспективами более масштабной вакцинации. В июле, однако, в МВФ заявили, что темпы вакцинации в мире не достаточны, чтобы можно было говорить об окончании пандемии в 2022 году.
В конце июля МВФ уточнил прогнозы роста мировых экономик. Согласно им, глобальная экономика в этом году вырастет на 6%, в следующем — на 4,9%. Общая оценка на текущий год не изменилась, однако для развивающихся стран прогноз понизили на 0,4 п.п., до 6,3%.
По подсчетам РБК, в России хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 40,5 млн человек (28%), обе — 32,9 млн (23%).
Фонд существенно поднял оценку роста ВВП России в этом году — с ожидавшихся в апреле 3,8 до 4,4%. В январе фонд ожидал его лишь на 3%. Одновременно МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2022 году, понизив его до 3,1% вместо апрельской оценки в 3,8%.