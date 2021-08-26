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15:09 (мск), источник: Секрет Фирмы

Миллиарды долларов направят в резервы. В России нашли место для помощи от МВФ

Банк России направит в резервы миллиарды долларов, которые РФ получила от Международного валютного фонда (МВФ) после распределения $650 млрд между странами — участницами организации. В свою очередь, эксперты предполагали, что Россия могла бы отдать полученные деньги более бедным странам или направить их на поддержку Белоруссии. Транш от МВФ можно обменять на любую свободно конвертируемую валюту.

Источник: AP 2021
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В российском ЦБ сообщили «Интерфаксу», что 2 сентября регулятор раскроет обновлённые данные по международным резервам страны — в них учтут и деньги, полученные от МВФ. Сумму укажут в долларовом эквиваленте по курсу на 23 августа 2021 года. По состоянию на 13 августа международные резервы РФ составляли $593,8 млрд.

23 августа «Секрет» рассказывал, что МВФ выделил 187 странам-участницам специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд. Так организация решила поддержать международную экономику.

Размер помощи для каждой страны специалисты определили по формуле, учитывающей ВВП, показатели платёжного баланса и уровень международных резервов.

Большую часть денег от МВФ получили США — 17,4% ($113 млрд), тогда как доля России составила 2,71% ($17,5 млрд).

Члены Международного валютного фонда могут обменять SDR на любую свободно конвертируемую валюту и потратить деньги на погашение собственных внешних и внутренних долгов или погасить расчётными единицами фонда задолженность перед организацией. SDR применяются исключительно при межгосударственных расчётах, поэтому Россия могла либо воспользоваться ими сама, либо передать в помощь другим странам.

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Финансовый аналитик Артём Звездин отмечал, что самый реалистичный вариант для РФ — добавление полученных SDR к международным резервам, в которых уже есть специальные права заимствования на сумму $7 млрд. По словам эксперта, фактически Россия получила не деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем — причём не напрямую, а через определённые кредитные соглашения.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ранее предлагала ещё два варианта распределения полученных Россией средств. По её мнению, страна может добровольно передать SDR в пользу более бедных стран или направить миллиарды долларов на поддержку Белоруссии.

Ранее Центробанк России сравнил МВФ с черепахой. Регулятор пояснил, что организация так долго вырабатывает свои рекомендации, что к моменту выхода они уже не отвечают экономическим реалиям.

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Анатолий Круглов

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