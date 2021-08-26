Миллиарды долларов направят в резервы. В России нашли место для помощи от МВФ

В российском ЦБ сообщили «Интерфаксу», что 2 сентября регулятор раскроет обновлённые данные по международным резервам страны — в них учтут и деньги, полученные от МВФ. Сумму укажут в долларовом эквиваленте по курсу на 23 августа 2021 года. По состоянию на 13 августа международные резервы РФ составляли $593,8 млрд.
23 августа «Секрет» рассказывал, что МВФ выделил 187 странам-участницам специальные права заимствования (SDR) на сумму $650 млрд. Так организация решила поддержать международную экономику.
Размер помощи для каждой страны специалисты определили по формуле, учитывающей ВВП, показатели платёжного баланса и уровень международных резервов.
Большую часть денег от МВФ получили США — 17,4% ($113 млрд), тогда как доля России составила 2,71% ($17,5 млрд).
Члены Международного валютного фонда могут обменять SDR на любую свободно конвертируемую валюту и потратить деньги на погашение собственных внешних и внутренних долгов или погасить расчётными единицами фонда задолженность перед организацией. SDR применяются исключительно при межгосударственных расчётах, поэтому Россия могла либо воспользоваться ими сама, либо передать в помощь другим странам.
Финансовый аналитик Артём Звездин отмечал, что самый реалистичный вариант для РФ — добавление полученных SDR к международным резервам, в которых уже есть специальные права заимствования на сумму $7 млрд. По словам эксперта, фактически Россия получила не деньги, а лишь возможность приобрести эти средства в будущем — причём не напрямую, а через определённые кредитные соглашения.
Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец ранее предлагала ещё два варианта распределения полученных Россией средств. По её мнению, страна может добровольно передать SDR в пользу более бедных стран или направить миллиарды долларов на поддержку Белоруссии.
Ранее Центробанк России сравнил МВФ с черепахой. Регулятор пояснил, что организация так долго вырабатывает свои рекомендации, что к моменту выхода они уже не отвечают экономическим реалиям.