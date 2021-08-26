Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: открытие Берингова пролива и битва за ДнепрОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня.
Фоторепортажи
16Последствия землетрясения на Гаити
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
16:11 (мск), источник: Ведомости

Минтруд назвал сроки начисления единовременных выплат пенсионерам

Около 30,7 млн россиян, которым пенсия начисляется на банковскую карту, получат единовременную выплату в 10 тыс. руб. в конце следующей недели, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании.

Источник: РИА "Новости"

«Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек», — сказал Котяков (цитата по ТАСС). Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, начнут получать единовременную выплату с 3 сентября.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Министр отметил, что для получения выплат пенсионерам не придется предоставлять какие-либо документы, собирать справки и заполнять заявления. «Все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда», — объяснил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Он пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Северный поток – 2» не удалось вывести из-под газовой директивы ЕС
Российским кинокомпаниям дали почти 500 млн рублей на дубляж
Соломин высказался о скандале с увольнениями в театре Ермоловой
Россиянам рассказали, что изменилось в правилах наследования
В ЦБ рассказали, как потратят $17,5 миллиардов от МВФ
Группа ABBA выпустит пять новых песен после 39-летнего перерыва
В воскресенье мимо Земли пролетит большой астероид
Ученые опровергли слова Колумба о встрече с людоедами
Здоровье
Врач объяснила выбор безымянного пальца для забора крови Он выбран не просто так!
Hi-Tech
Найден представитель исчезнувшего человеческого вида Интригующая находка
Кино
Валерия, Киркоров, Билан: все звезды на вечере Баскова Музыкальный конкурс с участием самых востребованных исполнителей продолжается на берегу Черного моря
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Gnezdo.ru
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Порадуйте своих любимых цветами
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
10 неочевидных способов уменьшить количество пыли в доме
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
Дом 39-летнего хореографа Мигеля: что внутри
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь