Минтруд назвал сроки начисления единовременных выплат пенсионерам

«Те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую банковскую карту, они получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30,7 млн человек», — сказал Котяков (цитата по ТАСС). Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, начнут получать единовременную выплату с 3 сентября.
Министр отметил, что для получения выплат пенсионерам не придется предоставлять какие-либо документы, собирать справки и заполнять заявления. «Все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда», — объяснил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате российским военнослужащим в среднем по 15 000 руб., а пенсионерам — по 10 000 руб. в качестве дополнительной поддержки. Он пояснил, что правительство страны работает над снижением инфляции до уровня, соответствующего планам развития экономики и социальной сферы, однако запланированных индексаций недостаточно. Позже Путин предложил расширить выплаты в 15 000 руб. на всех силовиков, а также курсантов военных училищ.