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18:43 (мск), источник: Газета.Ру

ЕР: первые единовременные выплаты пенсионерам поступят до конца следующей недели

Обещанные президентом РФ Владимиром Путиным единовременные выплаты пенсионерам начнут осуществляться до конца следующей недели. Их выполнение в регионах проконтролируют депутаты от фракции «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Источник: РИА "Новости"

Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту, — это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября.

«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», — сказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам.

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Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.

«В рамках штабов общественной поддержки необходимо выстроить канал коммуникаций, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», — сказал секретарь Генсовета партии.

В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок.

«Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», — сказал Антон Котяков.

Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться — субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.

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