Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 августаДень российского кино, основание ЦСКА и другие памятные события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
16Последствия землетрясения на Гаити
07:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Фермеры предложили торговым сетям мелкой картошки

Дожди и засушливая погода в ряде регионов в этом сезоне грозят снижением урожая картофеля крупного размера, поставляемого в розницу. На этом фоне Картофельный союз предложил торговым сетям включить в ассортимент упакованный мелкий картофель. Ритейлеры уверяют, что такой продукт не пользуется спросом, а внутренний дефицит можно заместить импортом без повышения цен на полках.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ситуация с размером нового урожая картофеля обсуждалась 26 августа на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями, рассказали «Ъ» несколько участников. По словам одного из собеседников «Ъ», прогнозируемый урожай картофеля «давал надежду» на снижение цен, но собранные корнеплоды оказались мелкого калибра, не подходящего для поставок в сети.

По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в этом году увеличится до 7,15 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее. Там подтвердили «Ъ», что погодные условия повлияли на калибр продукции. В Минпромторге подтвердили факт совещания, переадресовав вопросы в отраслевые ассоциации и Минсельхоз.

Читайте также
Минсельхоз США резко снизил оценку российского урожая

Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина говорит, что если обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, то в этом сезоне его доля оценивается в 50%. Причина в неблагоприятных погодных условиях — дождях или засухе в регионах-производителях в вегетативный период. Татьяна Губина предполагает, что в результате может, как и годом ранее, сложиться повышенный спрос на крупнокалиберный картофель, что вызовет рост закупочных цен.

На этом фоне Картофельный союз предложил торговым сетям рассмотреть возможность частичного отказа от продажи нефасованного картофеля и ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель от 45 мм.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что производители уже предупредили о снижении калибра картофеля в текущем сезоне в связи с погодными условиями и поздним сбором урожая в центральной части России. Сейчас «Пятерочка» обсуждает с поставщиками прогнозы по урожаю, чтобы совместно определить взаимовыгодные условия, в том числе по поставке картофеля определенного калибра, говорят в X5.

В Минсельхозе заявили «Ъ», что включение в ассортимент упакованного мелкокалиберного картофеля позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены. Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин говорит, что сети готовы продавать мелкие и средние размеры картофеля только при условии гарантии качества: отсутствие гнили, оговоренный уровень дефектов, округлости, влажности и пр.

По словам собеседника «Ъ», сети в таких условиях готовы перейти на импортный картофель раньше обычного срока.

В «Верном» рассказывают, что обычно импортный картофель поступает на полки в ноябре, поскольку в сентябре—октябре держатся низкие цены на российские клубни.

Читайте также
У крымских виноделов подорожало импортозамещенное сырье

«Но последний месяц картофель продается в закупке по 30 руб. за 1 кг, что говорит о желании поставщиков заработать на конъюнктуре», — говорит представитель сети. Там подтверждают, что могут выйти на внешние рынки раньше срока.

Источник «Ъ» указывает, что в случае с сезонными продуктами торговые сети часто начинают закупки импорта из-за дефицита качественной продукции на внутреннем рынке и такие контракты могут заключаться даже по более низкой цене.

Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков напоминает, что производители картофеля уже предлагали сетям начать закупать мелкие клубни прошлой зимой из-за проблем с количеством и качеством урожая, но тогда инициатива была высказана после ухода с рынка старого урожая, а сейчас его запасы пока сохраняются. По его мнению, инициируя обсуждение вопроса сейчас, стороны хотят перестраховаться: производители — найти сбыт на картофель мелкого калибра, а сети — избежать обвинений в случае роста цены при отказе от предложения. По словам собеседника «Ъ», прошлой зимой мелкий картофель закупался в основном магазинами экономсегмента.

Алексей Полухин

Во время загрузки произошла ошибка.
 Порно или инвестиции: как OnlyFans загнал себя в тупик
«Я потерпел поражение»: Горбачев рассказал в чем ошибся
Байден пригрозил «расплатой» причастным к взрывам в Кабуле
Россия полностью снимает ограничения на полеты в три страны
Наталья Поклонская станет послом России в Кабо-Верде
Зеленский назвал свое ключевое достижение на посту президента
В Минэнерго увидели риски истощения запасов газовых хранилищ
Стали известны инфляционные ожидания россиян
Здоровье
Врач объяснила выбор безымянного пальца для забора крови Он выбран не просто так!
Hi-Tech
Найден представитель исчезнувшего человеческого вида Интригующая находка
Кино
Назван победитель «Новой волны 2021» В Сочи состоялась торжественная церемония закрытия
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Gnezdo.ru
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Вдова Александра Абдулова завела новый роман
Норкин выдал колкий анекдот, обсуждая Навального
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Дом
Три вещи, которые преобразят квартиру без ремонта
10 неочевидных способов уменьшить количество пыли в доме
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
Дом 39-летнего хореографа Мигеля: что внутри
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь