Фермеры предложили торговым сетям мелкой картошки

Ситуация с размером нового урожая картофеля обсуждалась 26 августа на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и сельхозпроизводителями, рассказали «Ъ» несколько участников. По словам одного из собеседников «Ъ», прогнозируемый урожай картофеля «давал надежду» на снижение цен, но собранные корнеплоды оказались мелкого калибра, не подходящего для поставок в сети.
По прогнозу Минсельхоза, сбор картофеля в этом году увеличится до 7,15 млн тонн против 6,8 млн тонн годом ранее. Там подтвердили «Ъ», что погодные условия повлияли на калибр продукции. В Минпромторге подтвердили факт совещания, переадресовав вопросы в отраслевые ассоциации и Минсельхоз.
Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина говорит, что если обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в общем урожае, то в этом сезоне его доля оценивается в 50%. Причина в неблагоприятных погодных условиях — дождях или засухе в регионах-производителях в вегетативный период. Татьяна Губина предполагает, что в результате может, как и годом ранее, сложиться повышенный спрос на крупнокалиберный картофель, что вызовет рост закупочных цен.
На этом фоне Картофельный союз предложил торговым сетям рассмотреть возможность частичного отказа от продажи нефасованного картофеля и ввести в ассортимент упакованный мелкий российский картофель от 45 мм.
В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорят, что производители уже предупредили о снижении калибра картофеля в текущем сезоне в связи с погодными условиями и поздним сбором урожая в центральной части России. Сейчас «Пятерочка» обсуждает с поставщиками прогнозы по урожаю, чтобы совместно определить взаимовыгодные условия, в том числе по поставке картофеля определенного калибра, говорят в X5.
В Минсельхозе заявили «Ъ», что включение в ассортимент упакованного мелкокалиберного картофеля позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены. Глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин говорит, что сети готовы продавать мелкие и средние размеры картофеля только при условии гарантии качества: отсутствие гнили, оговоренный уровень дефектов, округлости, влажности и пр.
По словам собеседника «Ъ», сети в таких условиях готовы перейти на импортный картофель раньше обычного срока.
В «Верном» рассказывают, что обычно импортный картофель поступает на полки в ноябре, поскольку в сентябре—октябре держатся низкие цены на российские клубни.
«Но последний месяц картофель продается в закупке по 30 руб. за 1 кг, что говорит о желании поставщиков заработать на конъюнктуре», — говорит представитель сети. Там подтверждают, что могут выйти на внешние рынки раньше срока.
Источник «Ъ» указывает, что в случае с сезонными продуктами торговые сети часто начинают закупки импорта из-за дефицита качественной продукции на внутреннем рынке и такие контракты могут заключаться даже по более низкой цене.
Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков напоминает, что производители картофеля уже предлагали сетям начать закупать мелкие клубни прошлой зимой из-за проблем с количеством и качеством урожая, но тогда инициатива была высказана после ухода с рынка старого урожая, а сейчас его запасы пока сохраняются. По его мнению, инициируя обсуждение вопроса сейчас, стороны хотят перестраховаться: производители — найти сбыт на картофель мелкого калибра, а сети — избежать обвинений в случае роста цены при отказе от предложения. По словам собеседника «Ъ», прошлой зимой мелкий картофель закупался в основном магазинами экономсегмента.
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