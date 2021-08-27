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04:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Инфляционные ожидания в августе поддерживались интерьерными предпочтениями

Опросы ФОМ для Банка России 2—12 августа зафиксировали снижение инфляционных ожиданий граждан на ближайший год с 13,4% в июле (максимум с ноября 2016 года) до 12,5% в августе 2021 года. В августе население РФ более всего замечало рост цен на стройматериалы. Начало «семейных» социальных выплат умеренно отразилось в ценовых ожиданиях, вероятно, такой же будет реакция на внеплановые выплаты пенсионерам до выборов в сентябре. ЦБ будущий рост спроса не слишком беспокоит, но ожидания населением превращения разовых дотаций в регулярные могут изменить его позицию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Наблюдаемая населением инфляция в августе, по опросам ФОМ, не изменилась. Ее медианная оценка — 16,5%.

Основная причина снижения инфляционных ожиданий в начале августа — сезонное снижение цен на плоды и овощи, о чем респонденты говорили чаще, чем в июле. Также они реже называли в числе наиболее подорожавших товаров яйца, сахар, рыбу, крупы и макароны. Однако в августе опрошенные чаще указывали на сильное подорожание стройматериалов и услуг ЖКХ (последнее — после июльской плановой индексации тарифов).

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Как и ранее, в опросах ФОМ динамика инфляционных ожиданий части населения, имеющей сбережения, отличается от основной, декларирующей отсутствие сбережений (в данном случае речь идет скорее о саморепрезентации опрошенных, лишь коррелирующей с наличием сбережений, и, возможно, о различном восприятии личного финансового положения).

В группе «со сбережениями» снижение инфляционных ожиданий выражено (снижение с июльских 14,1% наблюдаемой инфляции и 11,4% ожиданий ее через год до 13,5% наблюдаемой и 10,6% предсказываемой), в группе «без сбережений» немного выросли оценки текущей инфляции (до 18,3% в августе с 18% в июле), но также немного снизились ожидания предсказываемой через год (с 14,7% в июле до 14% в августе).

В свою очередь, баланс ответов предприятий чуть улучшился — ожидаемый ими в течение трех месяцев прирост цен составил 3,8% в годовом выражении, но остается в два раза больше августа 2020 года — 1,9%. ЦБ отмечает, что в компаниях видят снижение роста издержек, но и спроса, основным же драйвером роста отпускных цен они называют удорожание топлива. При этом предприятия весьма оптимистично рассматривают будущую осень с точки зрения выпуска.

Отдельно Банк России описывает ситуацию в строительстве — там как раз увеличение издержек привело к росту ценовых ожиданий, а оценки спроса, напротив, ухудшились. Это, как полагает Банк России, «привело к более сдержанному переносу издержек в цены». И хотя на ближайшие три месяца компании достаточно оптимистичны с точки зрения спроса на свою продукцию, вероятно, наблюдения ЦБ позволяют предсказать близкое достижение рынком локального равновесия: вероятно, это произойдет до конца 2021 или в начале 2022 года.

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Несколько выросли ценовые ожидания на предприятиях транспорта и в услугах — там оптимизм по спросу вырос, что и способствовало росту ценовых ожиданий.

И наконец, ценовые ожидания в торговле снижаются, как отмечают в Банке России, второй месяц подряд. Там ожидания спроса и товарооборота улучшаются, но фактическая оценка спроса в августе 2021 года была несколько хуже, чем в предыдущие месяцы, — это, в частности, способствовало некоторому снижению ценовых ожиданий у компаний, торгующих автомобилями (впервые с начала года). В торговле существенно лучше, чем в среде населения, умеют рассчитывать будущую инфляцию (во всяком случае, никакие амбиции ритейла не позволяют им прогнозировать рост цен вдвое-втрое выше, чем затем наблюдаются фактически, — для населения это обычно), на ближайшие три месяца ожидают рост цен (в рознице) темпами 6% год к году. В августе 2020 года аналогичные оценки составили 4,1%, и это совпало с фактически наблюдавшейся инфляцией.

Опросы ЦБ проводились еще до объявления президентом Владимиром Путиным дополнительных сентябрьских выплат пенсионерам (10 тыс. руб.), которые будут предварять выборы в Госдуму, а также на порядок меньших с точки зрения общего объема выплат военнослужащим (15 тыс. руб., дифференцированные по пока не объявленному принципу, скорее всего, они будут осуществлены в конце года). Вопрос о том, как именно новые выплаты будут влиять на совокупный спрос и на инфляционные ожидания, прямого ответа сейчас не имеет — и интереснее всего, как уже объявленные выплаты для семей с детьми отразились и отразятся в ближайшие месяцы на инфляционных ожиданиях и на реальном приросте цен.

Часть аналитиков, в том числе в госструктурах, уверены в том, что «семейные» выплаты, также составившие 10 тыс. руб., уже отразились и в инфляции, и в ожиданиях.

По оценкам Минэкономики, в годовом выражении инфляция к 23 августа ускорилась до 6,68% против 6,5% во многом благодаря выплатам семьям с детьми школьного возраста. На неделе с 14 по 23 августа, по оценкам Росстата, инфляция составила 0,1%. Это «заметно превышает сезонную норму (максимум за пять лет)», отмечает Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест».

«Ускорение есть и в продовольственных товарах, и в непродовольственных, причем явно заметны эффекты от выплат на школьников по соответствующим товарам», — говорит он.

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При этом в ЦБ отмечают, что баланс рисков по-прежнему значимо смещен в сторону проинфляционных и вклад в инфляцию устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями увеличения выпуска, — это старая объяснительная схема Банка России, и добавление во внутренний спрос из дополнительных налоговых доходов правительством примерно 0,5% ВВП само по себе способно ограниченно усилить рост цен до конца года.

Только федеральными выплатами дело не ограничится — хотя региональные власти и ограничены в дополнительных расходах, они могут внести свой вклад в увеличение спроса. Так, за последние два дня о выплатах по 10 тыс. руб. учителям в школах, колледжах и детсадах объявили Ивановская и Тверская области.

Проблема низкой оплаты педагогов в РФ (это в основном региональные расходы) в последнюю неделю обсуждается активно, с большой вероятностью тверской почин будет тиражирован и в других регионах: школьные учителя — профкатегория, испытывающая в пандемию сильный стресс, но в отличие от врачей в этой массовой профессии допвыплат не было, вне зависимости от выборов их молчаливое давление на власти в этой связи будет расти.

Опрошенные агентствами Reuters и «Интерфакс» аналитики убеждены, что внеплановые новые выплаты будут играть на повышение цен к концу года. Банк России, естественно, будет этому противостоять — «шансы на дальнейшее повышение ставки в сентябре (+25−50 б. п.) сохраняются», замечает Полевой.

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«Вместе с тем нельзя исключать некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП», — говорится в комментарии ЦБ Reuters.

Банк России подтвердил, что расходы правительства уже учтены в июльском прогнозе. Судя по всему, ЦБ предполагает, исходя из июльско-августовских опросов и фактической динамики инфляции, что прирост спроса будет сравнимым с эффектом, вызванным «семейными» выплатами, и более сильного взлета инфляционных ожиданий не будет.

Отметим, впрочем, что фактический разовый возврат квартального НДФЛ для большой части населения может сильнее разгонять инфляционные ожидания, чем обусловлено физическим увеличением спроса. В вопросах социальной политики действительно нет ничего более постоянного, чем «временное и разовое». Последующая социальная политика в этом ключе будет требовать новых индексаций, и они будут закладываться (и уже закладываются) в долгосрочные ожидания — доходные.

Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов

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