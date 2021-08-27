04:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Инфляционные ожидания в августе поддерживались интерьерными предпочтениями
Опросы ФОМ для Банка России
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Наблюдаемая населением инфляция в августе, по опросам ФОМ, не изменилась. Ее медианная оценка — 16,5%.
Основная причина снижения инфляционных ожиданий в начале августа — сезонное снижение цен на плоды и овощи, о чем респонденты говорили чаще, чем в июле. Также они реже называли в числе наиболее подорожавших товаров яйца, сахар, рыбу, крупы и макароны. Однако в августе опрошенные чаще указывали на сильное подорожание стройматериалов и услуг ЖКХ (последнее — после июльской плановой индексации тарифов).
Как и ранее, в опросах ФОМ динамика инфляционных ожиданий части населения, имеющей сбережения, отличается от основной, декларирующей отсутствие сбережений (в данном случае речь идет скорее о саморепрезентации опрошенных, лишь коррелирующей с наличием сбережений, и, возможно, о различном восприятии личного финансового положения).
В группе «со сбережениями» снижение инфляционных ожиданий выражено (снижение с июльских 14,1% наблюдаемой инфляции и 11,4% ожиданий ее через год до 13,5% наблюдаемой и 10,6% предсказываемой), в группе «без сбережений» немного выросли оценки текущей инфляции (до 18,3% в августе с 18% в июле), но также немного снизились ожидания предсказываемой через год (с 14,7% в июле до 14% в августе).
В свою очередь, баланс ответов предприятий чуть улучшился — ожидаемый ими в течение трех месяцев прирост цен составил 3,8% в годовом выражении, но остается в два раза больше августа 2020 года — 1,9%. ЦБ отмечает, что в компаниях видят снижение роста издержек, но и спроса, основным же драйвером роста отпускных цен они называют удорожание топлива. При этом предприятия весьма оптимистично рассматривают будущую осень с точки зрения выпуска.
Отдельно Банк России описывает ситуацию в строительстве — там как раз увеличение издержек привело к росту ценовых ожиданий, а оценки спроса, напротив, ухудшились. Это, как полагает Банк России, «привело к более сдержанному переносу издержек в цены». И хотя на ближайшие три месяца компании достаточно оптимистичны с точки зрения спроса на свою продукцию, вероятно, наблюдения ЦБ позволяют предсказать близкое достижение рынком локального равновесия: вероятно, это произойдет до конца 2021 или в начале 2022 года.
Несколько выросли ценовые ожидания на предприятиях транспорта и в услугах — там оптимизм по спросу вырос, что и способствовало росту ценовых ожиданий.
И наконец, ценовые ожидания в торговле снижаются, как отмечают в Банке России, второй месяц подряд. Там ожидания спроса и товарооборота улучшаются, но фактическая оценка спроса в августе 2021 года была несколько хуже, чем в предыдущие месяцы, — это, в частности, способствовало некоторому снижению ценовых ожиданий у компаний, торгующих автомобилями (впервые с начала года). В торговле существенно лучше, чем в среде населения, умеют рассчитывать будущую инфляцию (во всяком случае, никакие амбиции ритейла не позволяют им прогнозировать рост цен
Опросы ЦБ проводились еще до объявления президентом Владимиром Путиным дополнительных сентябрьских выплат пенсионерам (10 тыс. руб.), которые будут предварять выборы в Госдуму, а также на порядок меньших с точки зрения общего объема выплат военнослужащим (15 тыс. руб., дифференцированные по пока не объявленному принципу, скорее всего, они будут осуществлены в конце года). Вопрос о том, как именно новые выплаты будут влиять на совокупный спрос и на инфляционные ожидания, прямого ответа сейчас не имеет — и интереснее всего, как уже объявленные выплаты для семей с детьми отразились и отразятся в ближайшие месяцы на инфляционных ожиданиях и на реальном приросте цен.
По оценкам Минэкономики, в годовом выражении инфляция к 23 августа ускорилась до 6,68% против 6,5% во многом благодаря выплатам семьям с детьми школьного возраста. На неделе с 14 по 23 августа, по оценкам Росстата, инфляция составила 0,1%. Это «заметно превышает сезонную норму (максимум за пять лет)», отмечает Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест».
«Ускорение есть и в продовольственных товарах, и в непродовольственных, причем явно заметны эффекты от выплат на школьников по соответствующим товарам», — говорит он.
При этом в ЦБ отмечают, что баланс рисков
Только федеральными выплатами дело не ограничится — хотя региональные власти и ограничены в дополнительных расходах, они могут внести свой вклад в увеличение спроса. Так, за последние два дня о выплатах по 10 тыс. руб. учителям в школах, колледжах и детсадах объявили Ивановская и Тверская области.
Проблема низкой оплаты педагогов в РФ (это в основном региональные расходы) в последнюю неделю обсуждается активно, с большой вероятностью тверской почин будет тиражирован и в других регионах: школьные учителя — профкатегория, испытывающая в пандемию сильный стресс, но в отличие от врачей в этой массовой профессии допвыплат не было, вне зависимости от выборов их молчаливое давление на власти в этой связи будет расти.
Опрошенные агентствами Reuters и «Интерфакс» аналитики убеждены, что внеплановые новые выплаты будут играть на повышение цен к концу года. Банк России, естественно, будет этому противостоять — «шансы на дальнейшее повышение ставки в сентябре (+25−50 б. п.) сохраняются», замечает Полевой.
«Вместе с тем нельзя исключать некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы. Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП», — говорится в комментарии ЦБ Reuters.
Банк России подтвердил, что расходы правительства уже учтены в июльском прогнозе. Судя по всему, ЦБ предполагает, исходя из
Отметим, впрочем, что фактический разовый возврат квартального НДФЛ для большой части населения может сильнее разгонять инфляционные ожидания, чем обусловлено физическим увеличением спроса. В вопросах социальной политики действительно нет ничего более постоянного, чем «временное и разовое». Последующая социальная политика в этом ключе будет требовать новых индексаций, и они будут закладываться (и уже закладываются) в долгосрочные ожидания — доходные.
Дмитрий Бутрин, Алексей Шаповалов