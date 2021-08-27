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06:04 (мск), источник: Известия

В Минэнерго увидели риски истощения запасов газовых хранилищ

В Минэнерго отметили риски невыполнения «Газпромом» обязательств по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), используемых для покрытия максимума потребления этого топлива в осенне-зимний период. Об этом говорится в протоколе совещания у замглавы ведомства Евгения Грабчака от 16 августа, с которым ознакомились «Известия».

Источник: Reuters

В нем уточняется, что причиной этого может стать превышение генерирующими компаниями, в частности энергообъектами «Интер РАО» и «Квадра», объемов потребления газа «свыше установленных договорами значений в условиях имеющихся технологических ограничений на газотранспортной сети и объектах по переработке газового конденсата».

Превышение отбора газа обусловлено, прежде всего, составом включенного в работу генерирующего оборудования электростанций в условиях текущей режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России, сказали «Известиям» в Минэнерго.

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Это подтверждают и в «Интер РАО». В компании сказали «Известиям», что превышение отбора газа относительно планируемого в августе 2021 года обусловлено исключительно сложившейся ситуацией в энергосистеме страны.

«В отношении готовности тепловых электростанций группы “Интер РАО” к работе на резервном (аварийном) топливе такая готовность обеспечена, запасы топлива созданы в требуемом объеме, опробования проводятся согласно утвержденным планам», — заявил представитель компании.

Причина сверхдоговорного забора газа электростанциями заключается в высоких температурах, пояснили «Известиям» в НП «Совет рынка», Институте национальной энергетики, «Т Плюс» и «Системном операторе». Как писали «Известия», крайне жаркая погода в стране, задержавшаяся во многих регионах на длительное время, привела к значительному увеличению потребления электроэнергии на нужды кондиционирования и охлаждения оборудования.

Во время загрузки произошла ошибка.
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