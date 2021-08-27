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10:05 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме призвали окончательно отказаться от МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. К этому в комментарии URA.RU призвал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. «Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул он.

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Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.

Две недели назад депутаты от партии ЛДПР внесли законопроект о повышении МРОТ с 2022 года до 20 тысяч рублей. Рассмотреть его должен уже новый состав Госдумы, который сформируют после выборов 19 сентября.

По мнению авторов инициативы, низкий МРОТ уводит работоспособное население в сторону теневого рынка труды, что, в свою очередь, снижает рост зарплат и сдерживает экономический рост. В настоящее время по уровню минимальной оплаты труда Россия проигрывает Украине.

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