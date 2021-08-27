15:23 (мск), источник: ТАСС
В Госдуме считают, что отказ от МРОТ не приведет к росту доходов граждан
Изменив терминологически МРОТ и используя только прожиточный минимум при расчете заработной платы,
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) потребует пересмотра огромного числа документов, однако не только не поможет повысить доходы граждан, но может даже привести к их снижению. Такое мнение в пятницу корреспонденту ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), комментируя предложение члена думской фракции КПРФ Николая Арефьева.
«Я думаю, что это неосуществимо, потому как непонятна цель. Абсолютно согласен с тем, что нам надо МРОТ повышать и прожиточный минимум повышать, потому что прожиточный минимум — это прожиточный мизер сегодня», — сказал Нилов.
По его словам, сегодняшний МРОТ делает труд недооцененным, «но при этом надо понимать, что, изменив терминологически МРОТ и используя только прожиточный минимум при расчете заработной платы,
Нилов подчеркнул, что МРОТ необходимо повышать, напомнив, что депутаты от ЛДПР уже внесли законопроект о минимальном размере оплаты труда в 20 тыс. рублей. «Нужно добиваться того, чтобы у нас стоимость часа у людей при неполной занятости была не менее 150 рублей в час. А изменение терминов может спровоцировать создание некой непонятной ситуации, когда придется переписывать огромное количество законов, правых актов, а в итоге это никак не повлияет на доходы граждан», — продолжил депутат.
В заключение Нилов указал на то, что сейчас МРОТ выше прожиточного минимума. «У отдельных работодателей может возникнуть желание понизить заработную плату», — считает глава комитета. Он также напомнил, что примерно 4 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ, который сейчас составляет 12 792 рубля.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Так, по словам депутата, МРОТ сегодня больше вредит, чем приносит пользы, его следует отвязать от всех других параметров.