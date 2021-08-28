01:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Банковские операции несовершеннолетних раскроют родителям
ЦБ опубликовал письмо, в котором указал, что родители имеют право получать сведения не только о банковских счетах
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Несовершеннолетние клиенты банков могут открывать счета и вклады только с письменного согласия родителей, говорится в письме Банка России, опубликованном в пятницу, 27 августа. Более того, законные представители ребенка в возрасте от 14 до 18 лет должны иметь возможность получать сведения о его счетах, вкладах и совершаемых по ним операциях, отмечается в разъяснениях ЦБ.
Регулятор предлагает банкам учитывать, что пункт 2 статьи 857 ГК РФ «предусматривает возможность предоставления законным представителям несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составляющих банковскую тайну сведений об открытых таким несовершеннолетним банковских счетах, вкладах и совершаемых ими операциях». Документ был подготовлен регулятором совместно с Министерством просвещения.
По данным Росстата, в РФ проживает около 30 млн человек в возрасте до 18 лет. По экспертным оценкам, около 10% из них являются держателями банковских карт, и эта доля будет расти.
Детские и молодежные карты выпускают почти все крупные банки. Однако обсуждать письмо ЦБ в кредитных организациях отказались или не ответили на вопросы «Ъ» по существу.
По словам руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в организации неоднократно сталкивались с тем, что, ссылаясь на банковскую тайну, банки отказывали законным представителям подростков в предоставлении информации о финансовых операциях их детей. Еще в мае текущего года ОНФ обратился в ЦБ с просьбой обеспечить возможность контроля родителей над финансами подростка.
«В ГК указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки (за некоторым исключением) с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя. Заключение договора о банковском счете не входит в перечень сделок, которые подросток может заключать сам, — поясняет Лазарева. — Но кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ».
В ней указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. В результате кредитные организации, ссылаясь на банковскую тайну, отказывают родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях, поясняет суть проблемы Евгения Лазарева.
Эксперты считают рекомендации ЦБ оправданными: до 18 лет ребенок не приобретает полную дееспособность, и ответственность по обязательствам за ребенка в возрасте с 14 до 18 лет в большинстве случаев несут его законные представители — родители.
«И негативные последствия при совершении детьми сделок без ведома родителей наступают значительно чаще, чем если финансовые операции совершены с ведома родителей, — говорит руководитель департамента контроля качества компании “Национальная юридическая служба Amulex.ru” Нурида Ибрагимова. — Неполный контроль со стороны родителей приводит к тому, что недобросовестные сотрудники банка и мошенники получают возможность воздействия на неопытного пользователя финансовых услуг».
Более того, так как карту можно передать старшему товарищу (это не соответствует и общим правилам пользования банковскими картами, но активно практикуется подростками), деньги с нее могут быть потрачены на покупки алкоголя или сигарет, а также на ставки в букмекерских конторах.
«Дети, являясь экономически слабой стороной и не обладая необходимыми знаниями и опытом, не в состоянии сопоставить свои финансовые действия с их последствиями», — заключает Ибрагимова.
Полина Трифонова