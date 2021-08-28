В России призвали отказаться от монет

«Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. <…> Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил Жигарев URA.RU.
Депутат подчеркнул, что многие россияне перешли на расчёты банковскими картами. «На замену любым деньгам, которые мы можем подержать в руках, приходят карточки. В основном это безналичные расчеты. Уже даже чаевые можно оставить при помощи QR-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть», — заявил он.
В мае Банк России решил стимулировать использование оборудования для приёма монет у россиян.
Регулятор отметил, что в условиях пандемии нового коронавируса в России обострилась проблема возврата монет в платёжный оборот. В 2020 году возвратность монеты в оборот упала до 46% с 63% в 2019 году.