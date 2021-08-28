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13:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России призвали отказаться от монет

Глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев призвал отказаться от оборота монет. По его словам, что производство металлических денег обходится дороже, чем номинал. По мнению депутата, монеты нужно заменить бумажными деньгами. Это будет не только дешевле для государства, но и удобнее для пожилых людей, которые иногда не могут рассмотреть номинал монеты.

Источник: Reuters

«Я считаю, что сегодня металлические деньги государству делать затратно, дорого. <…> Я помню, в 1990-х годах был такой бизнес, когда покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу. И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил Жигарев URA.RU.

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Депутат подчеркнул, что многие россияне перешли на расчёты банковскими картами. «На замену любым деньгам, которые мы можем подержать в руках, приходят карточки. В основном это безналичные расчеты. Уже даже чаевые можно оставить при помощи QR-кода. Пусть это пришло не во все города РФ, но это есть», — заявил он.

В мае Банк России решил стимулировать использование оборудования для приёма монет у россиян.

Регулятор отметил, что в условиях пандемии нового коронавируса в России обострилась проблема возврата монет в платёжный оборот. В 2020 году возвратность монеты в оборот упала до 46% с 63% в 2019 году.

Наталья Лекомцева

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