Банки в июле сократили выдачи потребкредитов на 17,4%

По данным статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть в распоряжении ТАСС), выдачи кредитных карт также снизились.
Так, в июле банки выдали 994 тыс. кредитных карт, что на 3% меньше, чем в предыдущем месяце и на 45% меньше, чем в июле прошлого года.
Объем выдач кредитных карт в июле сократился до 68,3 млрд рублей, что на 7% ниже июньского показателя и также на 7% ниже показателя июля прошлого года.
Ранее ЦБ вернул надбавки по потребительским кредитам к допандемийным уровням. Российские банки к 1 июля в полном объеме сформировали резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным гражданам, малому и среднему бизнесу и реструктурированным в связи с пандемией. Повышение надбавок по кредитам означает, что банкам будет менее выгодно кредитовать граждан с высокой долговой нагрузкой и банки будут или чаще отказывать им в кредите, или предлагать более высокие ставки.