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11:47 (мск), источник: РБК

Правительство включило сахар в список сельхозпродукции для госинтервенций

С помощью интервенций государство регулирует ситуацию на рынке. При низких ценах оно закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, в случае сильного роста — продает.

Источник: РИА "Новости"

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций.

«Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции <…> позицией: “Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок”, — говорится в распоряжении правительства.

Интервенции используются как инструмент регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей, напомнили в правительстве.

«Когда цены низкие, государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд. В случае заметного роста цен — продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке», — пояснили в нем.

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Создание государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

В декабре 2020 года президент Владимир Путин раскритиковал ситуацию с подорожанием базовых продуктов, в частности заявил, что при падении реальных располагаемых доходов россиян на 4,3% цены на сахар выросли на 71%. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями заморозить оптовую цену на сахар на уровне 36 ₽ за 1 кг, розничную — 46 ₽ за 1 кг. Соглашение действовало до 1 июня.

Помимо этого, с 15 мая по 31 августа действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. т. Право на продажу этого продукта могут получить компании, соответствующие критериям, в частности те, у которых доля государства в капитале составляет не менее 50%.

Виктория Полякова

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