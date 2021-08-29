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14:56 (мск), источник: РБК

Рогозин заявил об очистке «Роскосмоса» от «родственных кланов»

Рогозин также сообщил, как в «Роскосмосе» проверяют на полиграфе будущих топ-менеджеров. По его словам, кандидату задают два вопроса: один о его «экономической добропорядочности», второй — о его «добропорядочности как гражданина».

Источник: AP 2021

Для борьбы с коррупцией в «Роскосмосе» создана «пронизывающая всю отрасль система аудита», заявил в интервью «Газете.ru» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Эта система, по его словам, за последние годы провела «гигантскую работу, в основном “очистив” людей», которые использовали бюджетные деньги и свое положение для «самообогащения или продвижения родственников».

«Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов», — сообщил Рогозин.

Глава госкорпорации также напомнил, что в «Роскосмосе» при назначении на любую значимую должность проводится проверка на полиграфе. Кандидату задают два вопроса: один касается его «экономической добропорядочности», второй — его «добропорядочности как гражданина», объяснил он. По словам Рогозина, такой способ позволяет «отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы».

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В 2019 году по инициативе Рогозина в «Роскосмосе» реорганизовали департамент внутреннего аудита, который ранее занимался только проблемами бухгалтерского учета, в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры расширили, также она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. По материалам этой службы в 2019—2020 годах было возбуждено 22 уголовных дела о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса», говорил РБК глава службы Артем Мельников.

Рогозин в свою очередь неоднократно высказывался на тему борьбы с коррупцией. В частности, в августе он заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна наказываться «расстрелами, а не посадками».

Виктория Полякова

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