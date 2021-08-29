14:56 (мск), источник: РБК
Рогозин заявил об очистке «Роскосмоса» от «родственных кланов»
Рогозин также сообщил, как в «Роскосмосе» проверяют на полиграфе будущих
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Для борьбы с коррупцией в «Роскосмосе» создана «пронизывающая всю отрасль система аудита», заявил в интервью «Газете.ru» глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов», — сообщил Рогозин.
Глава госкорпорации также напомнил, что в «Роскосмосе» при назначении на любую значимую должность проводится проверка на полиграфе. Кандидату задают два вопроса: один касается его «экономической добропорядочности», второй — его «добропорядочности как гражданина», объяснил он. По словам Рогозина, такой способ позволяет «отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы».
В 2019 году по инициативе Рогозина в «Роскосмосе» реорганизовали департамент внутреннего аудита, который ранее занимался только проблемами бухгалтерского учета, в службу внутреннего аудита. Функции этой структуры расширили, также она стала взаимодействовать с Генпрокуратурой, ФСБ и другими правоохранительными ведомствами. По материалам этой службы в 2019—2020 годах было возбуждено 22 уголовных дела о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях «Роскосмоса», говорил РБК глава службы Артем Мельников.
Рогозин в свою очередь неоднократно высказывался на тему борьбы с коррупцией. В частности, в августе он заявил, что коррупция в
Виктория Полякова