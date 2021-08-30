10 богатейших семей России — 2021. Рейтинг Forbes

Прошедший год в целом выдался удачным для всех семей рейтинга Forbes. Больше всего позитивных событий пришлось на рынок ретейла. Самое яркое — размещение акций интернет-магазина Ozon на американской бирже Nasdaq: в ноябре 2020-го инвесторы оценили компанию в немыслимые $6,2 млрд, а в феврале она стоила почти $13,6 млрд (исторический максимум). Соответственно выросла и оценка крупнейшего в России онлайн-продавца Wildberries семьи Бакальчук. Если в 2020-м Forbes оценивал Wildberries в $1 млрд, то в 2021-м — уже в $13,1 млрд, что позволило Татьяне Бакальчук стать богатейшей женщиной России, а ее семье — занять первое место в рейтинге.
Компания Wildberries сразу строилась как семейная, но формально все 100% принадлежали Татьяне. Лишь 31 декабря 2019 года она передала своему мужу Владиславу долю 1%, что дало нам возможность включить их семью в рейтинг.
За счет стремительного роста акций Ozon выросло и состояние семьи Евтушенковых, с прошлогодних $2,3 млрд до $3,2 млрд (5-е место). Их компании АФК «Система» принадлежит 32,4% акций этого онлайн-ретейлера.
Успешно выступил и клан Гурьевых, завоевав серебро. Совокупное состояние членов семьи за год выросло на $1,8 млрд, до $6,9 млрд. Производители удобрений чувствовали себя немногим хуже ретейлеров: капитализация компании Гурьевых «Фосагро» за год выросла в долларах почти на 60%.
Клан Ротенбергов, который в прошлом году занимал первое место, переместился на третье. Хотя их совокупное состояние выросло за год на $500 млн, до $5,95 млрд, угнаться за Гурьевыми, а тем более за Бакальчуками им не удалось — в недвижимости и промышленном строительстве, где работают Ротенберги, такого роста, как в ретейле и удобрениях, не было.
Из всех участников рейтинга в этом году не повезло лишь Гуцериевым — Михаил Гуцериев в июле 2021 года попал под санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, а в августе — и под санкции Великобритании. Миллиардер поплатился за дружбу с Александром Лукашенко. Они давно знакомы: в январе 2000-го Гуцериев стал президентом российско-белорусской компании «Славнефть». Лукашенко называл его «своим другом Мишей» во время конфликта с российским «Уралкалием» в 2013 году. «Славкалий» семьи Гуцериевых с 2015 года строит в Белоруссии новый горно-обогатительный комбинат, что без хороших отношений с президентом было бы невозможно.
К санкциям Гуцериев начал готовиться еще в июне, после инцидента с самолетом. Он передал контроль над нефтяными компаниями «Сафмара» и «Славкалием» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву. Несмотря на все перипетии, состояние семьи за год выросло на $500 млн, до $3,7 млрд (4-е место).
Замыкают список владельцы «РЕСО-Гарантии» братья Саркисовы с суммарным состоянием $1,65 млрд.
Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова.
1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, объектов недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и др.
2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации. Закрытые компании оцениваются на основании информации об объемах продаж, прибыли, собственном капитале; проводится сравнение с аналогичными по показателям компаниями, торгующимися на бирже или в недавнем прошлом бывшими объектом сделок купли-продажи. Мы стараемся быть консервативными и оценивать собственность предпринимателей по принципу «как минимум не дешевле».
3. Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 27 июля 2021 года.
4. В список включены только те семьи России, члены которых заработали основную часть своего капитала частным порядком, не будучи госслужащими.
5. В список включены только 10 самых богатых семей России, нижняя планка рейтинга — состояние $1,65 млрд. Если вы не нашли в списке какую-то из известных семей, значит, Forbes оценивает ее состояние менее чем в $1,65 млрд.
Приведенные в рейтинге Forbes сведения — экспертная и журналистская оценка совокупного объема владения собственностью указанными лицами.
Данная информация не является официальной и может быть использована только в частном порядке.