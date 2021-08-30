Успешная путина не поможет деликатесу подешеветь

Завершающаяся успешная путина лососевых в этом году не привела к заметному снижению оптовых цен на красную икру, сообщил источник «Ъ» в отрасли. По его словам, некоторые производители могут придерживать поставки сырья, чтобы не допустить обвала цен. Директор Северо-Восточной компании (бренды «Красное золото», «Тунгутун») Роман Хомутов говорит, что на старте путины, 1 июня, оптовые цены на икру были максимальными — 5 тыс. руб. за 1 кг.
Сейчас стоимость стабилизировалась на уровне 3−3,3 тыс. руб., что на 10% ниже прошлогодних значений, но цена в оптовом звене уже начала расти.
К 24 августа вылов лососевых достиг 474,3 тыс. тонн, что более чем вдвое превышает уровень 2020 году, и на 14,4% — показатель 2019 года, сообщали в Росрыболовстве. Более 427 тыс. тонн из этого объема приходится на Камчатку, остальное — на Хабаровский край, Сахалин, Магаданскую область и Приморье. Текущий вылов лососевых может оказаться близким к рекордной путине 2018 года: тогда было добыто около 500 тыс. тонн красной рыбы.
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин прогнозирует, что после путины на рынок поступит около 20 тыс. тонн красной икры — этого достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Крупные поставщики «Гидрострой» и «Океанрыбфлот» на вопросы «Ъ» не ответили.
По словам Романа Хомутова, в этом году всю мороженую икру, на которую приходится около 50% от годового объема производства, покупают или готовы покупать компании из Японии из-за резкого увеличения потребления на фоне пандемии.
Предлагаемая цена икры горбуши — $32−34 за 1 кг (2,36−2,51 тыс. руб. по текущему курсу ЦБ), что выше, чем стоимость уже готовой соленой икры после переработки, поясняет он. Кроме того, отмечает Хомутов, из-за закрытия китайского рынка холодильные мощности во Владивостоке перегружены и суда стоят на выгрузку по три-четыре недели, поэтому быстрая доставка сырья возможна только самолетом.
С учетом всех перечисленных факторов в Северо-Восточной компании ожидают роста цен на икру к новогодним праздникам до прошлогодних уровней: 3,7−4 тыс. руб. за 1 кг в оптовом звене и 5−6 тыс. руб. за 1 кг — в рознице. По словам Хомутова, если же японские потребители выкупят все мороженое сырье, цены побьют прошлогодние рекорды. В «Перекрестке» (входит в X5 Group) и «Ленте» говорят, что текущие закупочные цены на красную икру ниже, чем год назад.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк указывает, что на старте путины лососевых ситуация выглядела благоприятнее и возврата к ценам 2019 года, видимо, ждать не стоит. Вероятно, к новогодним праздникам икра будет стоить чуть меньше прошлогодних показателей, допускает он. Александр Фомин ждет, что цены начнут снижаться при поступлении на рынок новых партий сырья.
Однако, уточняет он, в этом сезоне вырастет доля икры низкого качества: из-за увеличения объемов вылова доставка рыбы для потрошения может осложниться и замедлиться.
Чем дольше хранится рыба, тем ниже качество икры, подтверждает Илья Березнюк. По его словам, проблемы с хранением красной рыбы уже были в 2019 году, когда вылов был рекордным.
В Росрыболовстве заявили «Ъ», что ресурсная база внутреннего рынка не предполагает дефицита красной икры. Там отмечают, что стоимость продукта зависит от действий по всей цепочке участников рынка и периодически предпринимаются попытки спекуляций. Вместе с ФАС Росрыболовство «принимает меры для недопущения искусственного повышения цен».
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