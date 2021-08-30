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04:54 (мск), источник: Известия

Эксперт объяснил большое количество банковских угроз в России

Ведущий исследователь мобильных угроз в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал в интервью «Известиям», что первый серьезный мобильный вирус, нацеленный на банки, компания нашла именно в России. Случилось это в 2013 году. По его словам, Россия в принципе всегда была в лидерах списка стран по доле пользователей, пострадавших от финансовых угроз.

Источник: Известия

«В целом Россия всегда была в топе стран по доле пользователей, атакованных различными финансовыми угрозами. В наших ежеквартальных отчетах Россия редко опускалась ниже десятой строчки и не раз попадала в топ-3. Так что финансовые угрозы для нашей страны — очень актуальная история», — говорит Чебышев.

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Согласно предположению эксперта, это связано с тем, что жертва в виде отдельно взятого человека может быть не так заметна для правоохранительных органов, как жертва в виде какой-нибудь большой компании.

«Всё зависит от суммы ущерба. Если она незначительная, то уголовное дело не будут заводить. Чтобы сумма стала значительной, надо оформлять коллективный иск. Для этого надо собрать жертв. А сделать это непросто. Мобильные угрозы до сих пор активны и продолжают развиваться, потому что очень тяжело найти пострадавших и самих злоумышленников», — говорит он.

При этом одна группа может орудовать десять лет подряд и за это время украсть очень много денег — сумму, возможно, сопоставимую с ущербом от атаки на большую компанию.

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