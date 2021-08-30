Эксперт объяснил большое количество банковских угроз в России

«В целом Россия всегда была в топе стран по доле пользователей, атакованных различными финансовыми угрозами. В наших ежеквартальных отчетах Россия редко опускалась ниже десятой строчки и не раз попадала в топ-3. Так что финансовые угрозы для нашей страны — очень актуальная история», — говорит Чебышев.
Согласно предположению эксперта, это связано с тем, что жертва в виде отдельно взятого человека может быть не так заметна для правоохранительных органов, как жертва в виде какой-нибудь большой компании.
«Всё зависит от суммы ущерба. Если она незначительная, то уголовное дело не будут заводить. Чтобы сумма стала значительной, надо оформлять коллективный иск. Для этого надо собрать жертв. А сделать это непросто. Мобильные угрозы до сих пор активны и продолжают развиваться, потому что очень тяжело найти пострадавших и самих злоумышленников», — говорит он.
При этом одна группа может орудовать десять лет подряд и за это время украсть очень много денег — сумму, возможно, сопоставимую с ущербом от атаки на большую компанию.