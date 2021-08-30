Портфель кредитных карт достиг рекордных 1,78 трлн

Всего 30 банков занимают 99,7% этого рынка, и его концентрация продолжается. В то же время доля Сбербанка, лидера сегмента, за II квартал 2021-го уменьшилась на 1,3 п.п., до 41,1%, а совокупный процент «Тинькофф», Альфа-банка и Совкомбанка вырос на 1,4 п.п., до 33,1%.
В банках из топ-30 подтвердили увеличения выданных займов по кредиткам. Основная причина повышения — снятие пандемийных ограничений и восстановление деловой активности, сообщили в пресс-службе РНКБ.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уверен, что рост задолженности по кредитным картам связан с общим увеличением спроса на займы.
Кроме того, население отметило большее удобство таких долгов по сравнению с кредитами наличными, несмотря на их повышенную стоимость: средства доступны в любое время, есть льготный период, когда проценты за пользование займом не снимаются, можно использовать кешбэки и т. д., объяснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, во II квартале 2021 года рост совокупного портфеля кредитных карт оказался выше, чем в I квартале из-за сезона летних отпусков. Потребительская и кредитная активность населения в этот период значительно повышается.
Дополнительным фактором стало продолжение восстановления экономики, сообщил аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.
Кроме того, россияне отметили большее удобство таких долгов по сравнению с кредитами наличными. Ряд финансовых организаций ожидают дальнейшего роста показателя.
В 2020 году негативное влияние на сегмент оказало значительное снижение спроса в марте-июне из-за карантинных ограничений. Во второй половине года рынок кредитных карт восстанавливался, однако в целом по году динамика оказалась близкой к нулевой, сообщил Игорь Додонов. По его мнению, рост портфеля банков во втором полугодии 2021-го замедлится, однако к концу периода может увеличиться еще на 5−6%.
Конкуренция банков в сфере платежных карт растет и заставляет организации улучшать условия кешбэка, процента на остаток, предлагать более выгодные бонусные категории и т. д. В то же время множество клиентов пользуются сразу несколькими кредитными картами одновременно, сообщил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.