09:40 (мск), источник: РБК
Аналитики спрогнозировали последствия новых социальных выплат
Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назвали четыре основных экономических последствия новых социальных выплат (прогноз есть у РБК).
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По прогнозу экспертов,
«В результате произойдет краткосрочное снижение неравенства по доходам, поскольку получателями выплат в основном являются менее обеспеченные слои населения», — отметили в АКРА.
Вторым последствием будет ухудшение показателей сбалансированности федерального бюджета на 0,4 п.п. ВВП по сравнению со сценарием без выплат. Однако это некритичное ухудшение, поскольку бюджет получит «значительные дополнительные нефтегазовые и ненефтегазовые доходы», добавили эксперты.
Третье последствие — незначительное увеличение инфляции, говорится в комментарии. «Существенная часть прироста располагаемых доходов обеспечит рост спроса на товары и услуги со стороны домохозяйств. Это приведет к увеличению потребления и повышению цен на рынках со слабоэластичным предложением», — пояснили эксперты.
Соцвыплаты также краткосрочно простимулируют экономическую активность. Дополнительный рост ВВП составит 0−0,25 п. п., однако эффект будет распределен между 2021 и 2022 годами, отметили в АКРА.
По оценке агентства, всего для реализации антикризисных мер из бюджета потребуется выделить 450−500 млрд руб., из которых большая часть (90%) пойдет на выплаты пенсионерам, подсчитали аналитики.
В августе правительство выделило дополнительные 21 млрд руб. на ежемесячные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Помимо этого, президент Владимир Путин анонсировал разовые выплаты для пенсионеров и военных. Пенсионеры получат по 10 тыс. руб., военные — по 15 тыс. руб.
По словам министра финансов Антона Силуанова, новые выплаты потребуют около 500 млрд руб. Эти средства возьмут из доходов, которые бюджет получил в этом году, поскольку они оказались выше, чем ожидалось, сообщил он. «В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в
При этом новые выплаты не приведут к увеличению налогов или росту инфляции, заявил