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11:40 (мск), источник: РБК

Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметке

Стоимость газа в Европе в ходе торгов достигла рекордных $598 за 1 тыс. куб. м. Цены начали расти на фоне решения «Газпрома» забронировать 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре.

Источник: Reuters

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов взлетела до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м. Позднее она снизилась до €48,2.

Цены начали расти после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, но затем в течение нескольких дней она упала почти на $100.

Стоимость газа рухнула на фоне ошибочных данных о запуске «Северного потока-2», которые опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade.
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Падение произошло и после сообщения «Газпрома», который объявил, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух ниток. Газ по ним будет идти из России в Германию по дну Балтийского моря. Оператор проекта — «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2 AG. В компании ожидают, что трубопровод позволит доставлять 55 млрд куб. м газа в год.

Как сообщили в «Газпроме», строительство «Северного потока-2» находится на финальной стадии. По данным Bloomberg, оно завершится 12 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Виктория Полякова

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