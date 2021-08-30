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12:59 (мск), источник: ТАСС

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей перечислят пенсионерам 2 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Источник: Reuters

«Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей позволит поддержать доход более 43 млн наших граждан, помощь получат все получатели пенсий — как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца. Для граждан, кто получает пенсии на банковскую карту, выплата будет зачислена уже в четверг», — сказала она, выступая на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Голиковой, выплата единовременной помощи в один день — уже сложившаяся отработанная практика.

Так, 2 сентября на банковскую карту выплату получат 30,7 млн человек.

«Еще 12,7 млн человек, которые получают пенсии на дому, через “Почту России” или других доставщиков, получат одновременно с пенсией. Важно, что единовременная социальная выплата не будет учитываться в доходах семьи и не повлияет на предоставление других мер поддержки», — подчеркнула вице-премьер.

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Голикова также отметила, что на прошлой неделе по поручению президента РФ состоялось совещание «Единой России» с Минтрудом. На нем был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, а представители партии высказали свои предложения.

«Что уже сделано. Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительно заявлений по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям и так, как поручал президент страны», — подчеркнула вице-премьер.

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия» предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей в 2021 году. Позже глава государства подписал соответствующие указы. Путин потребовал от правительства организовать такую выплату максимально оперативно, «чтобы сами люди при этом были избавлены от хлопот, от сбора каких бы то ни было справок». Кроме того, глава государства предложил по итогам года выплатить военнослужащим единовременно по 15 тыс. рублей в среднем. Выступая на втором этапе съезда единороссов на прошлой неделе, президент отметил, что считает необходимым распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

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