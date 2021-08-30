По итогам встречи Путина с «ЕР» на выплаты пенсионерам выделят 454 млрд рублей

«Глава государства поручил обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем, кто уже оформил пенсию. Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей», — сказал он на совещании со своими заместителями.
По словам Мишустина, эти средства призваны в первую очередь «компенсировать незапланированные расходы, с которыми люди столкнулись в период пандемии».
Премьер-министр также указал на важность того, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в свою очередь рассказала, что выплаты пенсионерам, которые получают пенсию на банковские карты (30,7 млн человек), начнутся уже в этот четверг, 2 сентября. Также, по ее словам, пенсионеры, получающие пенсию через «Почту России», получат единовременные выплаты в тот же день, что и саму пенсию.
Вместе с тем Голикова сообщила, что по поручению президента на прошлой неделе прошло совещание «Единой России» с Министерством труда, на котором был детально проработан механизм предоставления такой выплаты, в частности представители «ЕР» высказали свои предложения.
24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия российский лидер выступил с речью, в которой призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тыс. рублей всем пенсионерам страны, в том числе работающим, с последующей индексацией пенсии в 2022 году выше размера инфляции.
24 августа президент подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Согласно документу, выплаты произведут в сентябре текущего года. Они коснутся порядка 43 млн граждан. Как уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, на эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.