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14:14 (мск), источник: Секрет Фирмы

Бывшая жена основателя Natura Siberica вернула контроль над производством компании

Первая жена основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Ирина взяла под контроль производственные мощности компании. Сообщение об этом появилось в Instagram-аккаунте компании. Речь идёт о Дмитровском опытном заводе алюминиевой консервной ленты (ДОЗАКЛ). Ранее стало известно, что сотрудники Natura Siberica начали массово увольняться после смены руководства.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я исполнила решение суда и предписание следственных органов сохранить производственные активы компании Natura Siberica и взяла под свой контроль производственные мощности», — заявила бывшая жена основателя Natura Siberica Ирина Трубникова РИА «Новости».

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Предпринимательница приехала на завод ДОЗАКЛ в подмосковном Дмитрове и составила опись оборудования, которое находится под арестом, рассказал агентству её представитель. Он добавил, что Ирина Трубникова — ответственный хранитель имущества предприятия, а решение суда и предписание следствия вынесли по делу о пожаре на заводе в 2020 году.

В июле 2020 года En+ Олега Дерипаски выставила иск к Natura Siberica на 4,5 млрд рублей. Он был связан с пожаром на ДОЗАКЛ в марте 2020 года. Тогда сгорел корпус завода в Подмосковье, который ранее арендовала Natura Siberica. Структуры Дерипаски считают, что компания должна оплатить ущерб.

Авторы поста в Instagram-аккаунте Natura Siberica отметили, что «рейдерский захват» парализовал управленческие процессы и поставил под угрозу производственный процесс, поскольку логистические цепочки разорвались, из-за чего стал невозможным сбыт готовой продукции. Представители Трубниковой заверили, что производство возобновится 31 августа после завершения описи имущества.

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В свою очередь, гендиректор Natura Siberica Сергей Буйлов, который спорит с Трубниковой за контроль над компанией, заявил, что её представители не пустили сотрудников на завод. По его словам, производство остановлено, а предприятие терпит убытки.

В начале января 2021 года умер создатель косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников. После его смерти разгорелся корпоративный конфликт. В августе персонал Natura Siberica заявил о рейдерском захвате и потребовал снять с должности президента фирмы Сергея Буйлова. Первой жене предпринимателя Ирине Трубниковой, его сыну Дмитрию и ряду сотрудников заблокировали пропуска в головной офис компании.

Ранее стало известно, что более 60 сотрудников центрального офиса Natura Siberica написали заявление об увольнении по собственному желанию. Кроме того, ещё около 100 человек ушли в отпуск и собираются уволиться, если к руководству не допустят Ирину Трубникову.

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