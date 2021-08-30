Туристы по всему миру пожаловались на бешеные цены на ПЦР-тесты

Организация в качестве аргумента привела собственный опрос, в котором 70% респондентов назвали высокую стоимость тестирования по всему миру «серьёзным препятствием для путешествий».
Как пишет Bloomberg, ссылаясь на консультанта по элитным путешествиям агентства Embark Beyond Джои Леви, туроператоры и курорты используют самолёты, лодки и автомобили для переправки ПЦР-тестов из удалённых курортов в лаборатории в требуемые сроки. Это сказывается на итоговой стоимости путешествия, увеличивая её в разы.
Особенно много платить приходится тем, кто запланировал пересечь несколько границ. Дебора Геллис, советник по путешествиям в Embark Beyond, рассказала, что при каждом пересечении границы на юге Африки туристам приходится отдавать за тест от $175 до $340 на человека, из-за чего итоговая сумма для двух туристов может превысить $2000 за двухнедельную поездку.
Ещё сложнее процесс организован в Зимбабве, где за вызов врача, который может провести тестирование, путешественникам приходится раскошеливаться на $6000.
По данным агентства, лишь некоторые компании готовы взять на себя расходы на тестирование на COVID-19, не перекладывая эту заботу на туристов и законодательство отдельных стран. Так, отели Sonva Jani и Vela Private Island Resorts ещё в 2020 году открыли совместный центр тестирования в аэропорту Мафару на Мальдивах. Инвестиции в проект составили более $41 000 без учёта зарплаты сотрудникам близлежащей больницы, работающим в лаборатории.
Кроме того, собственные лаборатории запустила круизная компания Viking Ocean Cruises. Они работают на шести океанских судах.
«Мы тратим на тестирование ПЦР столько же, сколько на топливо — от $15 до $20 на человека в день. Это серьёзные деньги — несколько миллионов долларов. С другой стороны, инвестиции позволили нам вернуться в бизнес быстрее и в большем масштабе по сравнению с конкурентами», — рассказал президент Viking Ocean Cruises Торстейн Хаген.
В июле 2021 года Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к правительствам с просьбой принять меры в отношении ценообразования на тесты COVID-19.
По данным Госдепартамента США, стоимость тестирования на антиген и ПЦР-теста в Финляндии колеблется от $234 до $352, в Швеции — от $60 до $360, в Великобритании — от $100 до $575.
По мнению журналистов Bloomberg, если проблемы с доступностью тестов на COVID-19 не будут решены, они так и будут оставаться одним из главных сдерживающих факторов для экономики путешествий.
Ранее «Секрет» писал, что после начала массовой вакцинации от коронавируса в США резко выросло число обращений в турагентства. Нередко клиенты, успевшие получить только один укол из двух необходимых, бронируют сразу до четырёх путешествий. При этом оживлённым курортам туристы по-прежнему предпочитают удалённые и малолюдные места.