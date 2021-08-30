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18:29 (мск), источник: Секрет Фирмы

Туристы по всему миру пожаловались на бешеные цены на ПЦР-тесты

Агентство Bloomberg выяснило, что туристы, планирующие путешествия на отдалённые курорты Африки и Южной Америки, вынуждены платить от $100 до $6000 за один ПЦР-тест. Ценовой разброс настолько велик, что Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к правительствам с просьбой принять меры в отношении ценообразования на тесты COVID-19.

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Источник: AP 2021
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Организация в качестве аргумента привела собственный опрос, в котором 70% респондентов назвали высокую стоимость тестирования по всему миру «серьёзным препятствием для путешествий».

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на консультанта по элитным путешествиям агентства Embark Beyond Джои Леви, туроператоры и курорты используют самолёты, лодки и автомобили для переправки ПЦР-тестов из удалённых курортов в лаборатории в требуемые сроки. Это сказывается на итоговой стоимости путешествия, увеличивая её в разы.

Особенно много платить приходится тем, кто запланировал пересечь несколько границ. Дебора Геллис, советник по путешествиям в Embark Beyond, рассказала, что при каждом пересечении границы на юге Африки туристам приходится отдавать за тест от $175 до $340 на человека, из-за чего итоговая сумма для двух туристов может превысить $2000 за двухнедельную поездку.

Ещё сложнее процесс организован в Зимбабве, где за вызов врача, который может провести тестирование, путешественникам приходится раскошеливаться на $6000.

По данным агентства, лишь некоторые компании готовы взять на себя расходы на тестирование на COVID-19, не перекладывая эту заботу на туристов и законодательство отдельных стран. Так, отели Sonva Jani и Vela Private Island Resorts ещё в 2020 году открыли совместный центр тестирования в аэропорту Мафару на Мальдивах. Инвестиции в проект составили более $41 000 без учёта зарплаты сотрудникам близлежащей больницы, работающим в лаборатории.

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Кроме того, собственные лаборатории запустила круизная компания Viking Ocean Cruises. Они работают на шести океанских судах.

«Мы тратим на тестирование ПЦР столько же, сколько на топливо — от $15 до $20 на человека в день. Это серьёзные деньги — несколько миллионов долларов. С другой стороны, инвестиции позволили нам вернуться в бизнес быстрее и в большем масштабе по сравнению с конкурентами», — рассказал президент Viking Ocean Cruises Торстейн Хаген.

В июле 2021 года Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к правительствам с просьбой принять меры в отношении ценообразования на тесты COVID-19.

По данным Госдепартамента США, стоимость тестирования на антиген и ПЦР-теста в Финляндии колеблется от $234 до $352, в Швеции — от $60 до $360, в Великобритании — от $100 до $575.

По мнению журналистов Bloomberg, если проблемы с доступностью тестов на COVID-19 не будут решены, они так и будут оставаться одним из главных сдерживающих факторов для экономики путешествий.

Ранее «Секрет» писал, что после начала массовой вакцинации от коронавируса в США резко выросло число обращений в турагентства. Нередко клиенты, успевшие получить только один укол из двух необходимых, бронируют сразу до четырёх путешествий. При этом оживлённым курортам туристы по-прежнему предпочитают удалённые и малолюдные места.

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Анатолий Круглов

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