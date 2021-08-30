Экономист пояснил, зачем Минфин снова открывает кубышку ФНБ

«Просто тратить деньги нельзя, потому что усугубится проблема инфляции. Траты на инфраструктурные проекты помогают повысить совокупное предложение, это снижает инфляцию и стимулирует экономический рост. Откроют ФНБ именно сейчас потому, что без подстегивания инфляции решить проблему низкого экономического роста традиционными способами невозможно», — говорит Дементьев.
Кроме того, стимулирование экономики из средств ФНБ не повлечет за собой урезание бюджетных расходов на другие проекты или повышения налогов на бизнес и граждан, так как «подушка» копилась долго и свой эффект на бюджетные сборы оказала ранее, подчеркивает экономист.
То есть, если придумать, откуда тратить деньги без негативных последствий с точки зрения искажающих аспектов налогообложения и подрыва основ экономического роста, это выбор правильный, надо тратить ФНБ.
Андрей Дементьевстарший преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ
Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», правительство решило направить более 1,5 трлн рублей на поддержку экономики и инфраструктуры из ФНБ в течение 4 лет.
«Договорились, что за 4 года, включая этот год, у нас более 1,5 триллионов рублей будет направлено из средств ФНБ на поддержку экономики, потому что крупные проекты, инфраструктурные проекты создают основу для экономического развития», — сказал Силуанов.
В первую очередь, деньги будут направлены на развитие инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, подчеркнул он, отметив при этом, что есть ряд других проектов по поддержке и стимулированию развития отраслей.
По состоянию на 1 августа объем средств ФНБ составил 13,75 трлн рублей.