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17:58 (мск), источник: Газета.Ру

Экономист пояснил, зачем Минфин снова открывает кубышку ФНБ

Открыть кубышку Фонда национального благосостояния (ФНБ) и запланировать из него траты в размере свыше 1,5 трлн рублей в ближайшие 4 года Минфин заставила стагфляция в экономике, с которой невозможно на данном этапе бороться просто «раздачей денег» на развитие бизнеса или крупные социальные проекты, заявил «Газете.Ru» старший преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Дементьев.

Источник: Reuters
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«Просто тратить деньги нельзя, потому что усугубится проблема инфляции. Траты на инфраструктурные проекты помогают повысить совокупное предложение, это снижает инфляцию и стимулирует экономический рост. Откроют ФНБ именно сейчас потому, что без подстегивания инфляции решить проблему низкого экономического роста традиционными способами невозможно», — говорит Дементьев.

Кроме того, стимулирование экономики из средств ФНБ не повлечет за собой урезание бюджетных расходов на другие проекты или повышения налогов на бизнес и граждан, так как «подушка» копилась долго и свой эффект на бюджетные сборы оказала ранее, подчеркивает экономист.

То есть, если придумать, откуда тратить деньги без негативных последствий с точки зрения искажающих аспектов налогообложения и подрыва основ экономического роста, это выбор правильный, надо тратить ФНБ.
Андрей Дементьев
старший преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ
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Как заявил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24», правительство решило направить более 1,5 трлн рублей на поддержку экономики и инфраструктуры из ФНБ в течение 4 лет.

«Договорились, что за 4 года, включая этот год, у нас более 1,5 триллионов рублей будет направлено из средств ФНБ на поддержку экономики, потому что крупные проекты, инфраструктурные проекты создают основу для экономического развития», — сказал Силуанов.

В первую очередь, деньги будут направлены на развитие инфраструктуры — автомобильных и железных дорог, подчеркнул он, отметив при этом, что есть ряд других проектов по поддержке и стимулированию развития отраслей.

По состоянию на 1 августа объем средств ФНБ составил 13,75 трлн рублей.

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