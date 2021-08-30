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22:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Газпром» и Венгрия договорились о новом контракте

«Газпром» заключит с Венгрией новый 15-летний газовый контракт на 4,5 млрд кубометров в год, при этом поставки будут идти в обход Украины — через Сербию и Австрию. Новый контракт обеспечит лишь около половины поставок российского газа в Венгрию, остальное «Газпром» намерен продавать через собственного трейдера WIEE и на краткосрочной основе. Это обеспечит компании определенную гибкость, а также может ограничить реверсные поставки газа из Венгрии на Украину.

Источник: Reuters

«Газпром» и Венгрия заключат новый контракт на поставку газа до конца 2036 года с возможностью изменения условий через десять лет. Контракт вступит в действие с 1 октября и сменит контракт между «Газпромом» и российско-венгерским СП Panrusgaz годовым объемом 9 млрд кубометров, заключенный в 1996 году (истек в 2015 году, но потом был продлен до 2021 года). По этому контракту основные поставки идут транзитом через Украину — через пункт Берегово на украино-венгерской границе, остальной объем — через Баумгартен в Австрии.

Новое соглашение предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, из них 3,5 млрд кубометров будут поступать через Сербию по «Турецкому потоку» и 1 млрд кубометров — через Австрию. Таким образом, поставка транзитом через Украину не предусматривается, хотя у «Газпрома» есть соответствующий контракт до 2024 года, а президент РФ Владимир Путин допускал его продление.

В 2020 году «Газпром экспорт» поставил в Венгрию 8,637 млрд кубометров газа, в 2019 году — 10,522 млрд кубометров.

В первом полугодии 2021 года поставки составили 3,9 млрд кубометров. Внутреннее потребление газа в Венгрии в 2020 году, по данным BP, составило 10,2 млрд кубометров.

В «Газпроме» не стали комментировать причину сокращения объемов по контракту с Panrusgaz, а также принцип ценообразования. По мнению участников рынка, оно будет основано на котировках хаба в Баумгартене CEGH. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером назвал цену нового контракта «намного более выгодной», чем по действующему контракту.

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В последние годы «Газпром» при заключении новых долгосрочных контрактов сокращает их объем, предпочитая поставлять дополнительный газ по краткосрочным соглашениям либо через аукционы на электронной торговой площадке (ЭТП) «Газпром экспорта». Такой подход в том числе избавляет компанию от споров с потребителями, если те не выбирают газ по take-or-pay (объем таких обязательств составляет, как правило, 70% от контрактного), а также позволяет в ряде случаев влиять на баланс газа на рынке.

В случае Венгрии снижение контрактного объема может повлиять и на реверсные поставки газа из страны на Украину — если у венгерских потребителей не будет свободного газа, они не смогут его перепродать.

Впрочем, как отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, «Газпром» поставляет газ в Венгрию в том числе через собственного трейдера WIEE и по контрактам с различными моделями ценообразования и точками сдачи. При этом в 2015—2020 годах Panrusgaz продавал 4,2−5,4 млрд кубометров российского газа в год, поэтому контракт на 4,5 млрд кубометров соответствует продажам газа «Газпрома» через этого трейдера в последние годы. Помимо этого «Газпром» регулярно выставляет лоты с поставкой газа в австрийский Баумгартен через ЭТП.

«Львиную долю поставок в Венгрию “Газпром” способен обеспечить и с помощью своих краткосрочных инструментов», — отмечает аналитик. Он также допускает, что поставка российского газа в Венгрию через пункт Берегово продолжится в рамках краткосрочных контрактов, однако его отсутствие в новом долгосрочном соглашении «вполне соответствует текущему духу отношений в газовой сфере в треугольнике “Россия—Украина—ЕС”».

Татьяна Дятел

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