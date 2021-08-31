На высоком старте: какой регион стал лидером по уровню жизни

09:53 (мск), источник: Известия
На высоком старте: какой регион стал лидером по уровню жизни
В целом по стране зарплата растет быстрее, чем минимальная стоимость товаров и услуг.
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Топ регионов — лидеров
Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата (есть в распоряжении «Известий»). Как отмечают его авторы, в целом в стране заметен рост социального благополучия, незначительные ухудшения отмечены лишь в некоторых регионах, в том числе в Москве и
Как рассказали «Известиям» авторы исследования, оно состоит из четырех самостоятельных рейтингов и итогового интегрального. В нем учитывается среднемесячная зарплата, минимальная стоимость жизни — прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта.
Всего в исследование вошли 30 из 85 регионов России, которые, как считают авторы рейтинга, на сегодня наиболее
Вторую десятку исследования, согласно местам в рейтинге с 11-го по 20-е представляют
Замыкают интегральный рейтинг Калужская и Томская (делят 21-е место), Свердловская, Амурская области, Республика Карелия, Вологодская, Архангельская области, Приморский край, Челябинская область, Хакасия и Пермский край.
Первое место в рейтинге по уровню заработной платы в России занял
Лидером по отношению прожиточного минимума к средней зарплате стал также ЯНАО, на втором месте Магаданская область, а на третьем — НАО. Помимо них, в этой десятке оказались Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Якутия, Камчатский край и Мурманская область.
Как уточняют в ФоРГО, именно этот параметр можно условно назвать индексом социального благополучия.
Как рассказал «Известиям» глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, по результатам исследования можно отметить, что в нескольких регионах произошло незначительное падение индекса социального благополучия. Прежде всего это касается
— В большинстве случаев это вызвано опережающим ростом стоимости минимальной потребительской корзины по сравнению с ростом среднемесячной зарплаты. Причина в том, что в цены товаров, образующих «потребительскую корзину», заложена заработная плата жителей регионов, в которых они были непосредственно произведены, и не всегда это тот регион, где идет потребление этих товаров, — пояснил эксперт.
По его словам, вместе с тем общий индекс социального благополучия во II квартале (2,83401) существенно возрос по сравнению с I кварталом (2,56844) — на 10,4%.
— Кроме того, минимальный индекс во II квартале составил 1,81, для сравнения — в первом 1,69. Эти показатели свидетельствуют о том, что в целом по стране средняя заработная плата растет быстрее, чем минимальная стоимость жизни, — подчеркнул Константин Костин.
Ранее он пояснял: тот факт, что Москва, столица России, в
Политолог, автор
— Это вахтовые нефтегазовые регионы, где большие зарплаты и маленькое население. Поэтому ЯНАО, НАО и Магаданская область смотрятся в лидерах очень естественно. Да и вся десятка наполнена подобными регионами со сходной экономикой. Логично видеть среди них Москву, где сочетаются высокие доходы с диверсифицированной экономикой XXI века с упором на сервис, с большой занятостью и высокой долей добавочной стоимости, — отметил эксперт.
По его словам, жаль, что в десятке не присутствует на этот раз
С этим мнением согласен политтехнолог Александр Твердов. По его словам, лидерство первой тройки объясняется ростом цен на нефть и незначительным падением доллара. Другие места первой десятки также объяснимы, так как туда вошли наиболее экономически сильные субъекты России.