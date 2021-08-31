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15:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Соцвыплаты россиян защитят от списаний по долгам

Минюст подготовит законопроект о защите социальных выплат и пособий, назначаемых президентом и правительством, от списания в счет погашения долгов. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Евгений Забарчук. Его слова приводит «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Банк России и Пенсионный фонд проинформированы об адресной направленности указанных выплат. Согласно положению в законе «Об исполнительном производстве», взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

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В августе президент России Владимир Путин поручил защитить социальные выплаты гражданам от списаний по долгам. Речь идет об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства должны быть возвращены на счета россиян. Путин подчеркнул, что это касается в особенности выплат семьям школьников к началу учебного года.

«Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — добавил глава государства.

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал представить механизм возврата списанных соцвыплат. Он отметил, что россияне не разделяют источники поступления средств и нередко используют их для погашения своих долгов.

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