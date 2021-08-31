Соцвыплаты россиян защитят от списаний по долгам

Он подчеркнул, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП), Банк России и Пенсионный фонд проинформированы об адресной направленности указанных выплат. Согласно положению в законе «Об исполнительном производстве», взыскание в рамках исполнительного производства не может быть обращено на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
В августе президент России Владимир Путин поручил защитить социальные выплаты гражданам от списаний по долгам. Речь идет об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства должны быть возвращены на счета россиян. Путин подчеркнул, что это касается в особенности выплат семьям школьников к началу учебного года.
«Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — добавил глава государства.
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал представить механизм возврата списанных соцвыплат. Он отметил, что россияне не разделяют источники поступления средств и нередко используют их для погашения своих долгов.