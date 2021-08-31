Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм COVID Ключевую роль в этом случае играет количество вирусных частиц в легких, а микробы, которые вызывают сопутствующие бактериальные инфекции, важной роли не играют
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
19:42 (мск), источник: РБК

«$100 тыс. к концу года». Когда начнется стремительный рост биткоина

В апреле цена главной криптовалюты превышала $64 тыс. Эксперты спрогнозировали, сможет ли цифровая монета достигнуть нового максимума в ближайшие месяцы.

BTC 46778.58 -1707.40 ETH 3204.41 -3.32 LTC 166.78 -6.56
Источник: Reuters

В первой половине 2021 года на крипторынке наблюдался стремительный рост. С начала года по середину апреля биткоин вырос на 123% и обновил исторический максимум на отметке $64,8 тыс. За аналогичный период крупнейший по капитализации альткоин Ethereum подорожал на 482%. Его цена достигала максимума на уровне $4,3 тыс.

Читайте также
Крипторынок в РФ могут начать жестко регулировать уже к 2025 году

Аналитик Вилли Ву утверждает, что очередная волна взрывного роста на крипторынке начнется в октябре-ноябре этого года. По словам Ву, долгосрочные держатели продолжают накапливать биткоин. Когда накопление криптовалюты достигнет пикового значения — произойдет импульс, который спровоцирует стремительный рост рынка цифровых активов, уверен специалиcт.

Аналогичный прогноз дал аналитик и автор модели Stock-to-Flow (S2F) PlanB. По его мнению, цена биткоина достигнет $100 тыс. уже к концу текущего года. Следующие месяцы станут ключевыми для курса главной криптовалюты, отметил аналитик.

Эксперты «РБК-Крипто» оценили эти прогнозы и объяснили, действительно ли цена биткоина сможет резко вырасти в этом году.

Биткоин от TradingView

Восходящая тенденция

Технический анализ подтверждает, что период сильного и длительного роста биткоина может прийтись на эту осень, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, графики однозначно демонстрируют восходящую тенденцию, которая может активизироваться осенью и продлиться до весны.

«Траектория биткоина в последние годы практически все время повторяется и, если смотреть по аналогии с прошлым годом, то этой осенью такое развитие ситуации нас ждет — биткоин вполне реально может преодолеть прошлые рекордные отметки свыше $64 тыс. за монету», — спрогнозировал аналитик.

Стремительному росту криптовалюты способствует и повышение популярности цифровых активов, которые уже используются на бытовом уровне, пояснил Деев. По его мнению, единственный сдерживающий фактор для роста крипторынка — это ограничительные меры, которые принимаются на уровне государств.

Читайте также
Эрмитаж продаст на аукционе цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога и Моне

В мае этого года майнеры криптовалют начали массово покидать Китай после критики цифровых активов со стороны правительства страны. Уже в июне власти КНР начали вводить запреты на майнинг в отдельных регионах, позже ограничения были распространены на всю территорию Китая.

В 2021 году с давлением мировых финансовых регуляторов столкнулась крупнейшая в мире криптобиржа по объемам торгов Binance. Деятельность торговой платформы изучали регуляторы Таиланда, Италии, Великобритании, США, Сингапура и других стран.

Вероятность роста высока

На данный момент действительно есть высокая вероятность стремительного роста крипторынка, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. Согласно его прогнозу, в ходе очередного ралли биткоин преодолеет отметку в $100 тыс, а Ethereum подорожает до $6 тыс.

«Если буллран произойдет, то он будет длиться до февраля 2022 года и затем будет резкая коррекция», — спрогнозировал Кравченко. В случае стремительного роста биткоина его динамику будут повторять и альткоины, уверен эксперт.

Осень — это всегда период активного роста не только цифровых, но и любых активов, утверждает генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Он считает, что биткоин уже текущей осенью достигнет $100 тыс.

График BTCUSD от TradingView
 Путин уволил пять генералов МВД
Словакия прекратила вакцинацию «Спутником V»
Титов предложил остановить «налоговую бомбардировку»
Бывшую «самую молодую миллиардершу» осудят за мошенничество
Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм COVID
Мэр Железноводска назвал критиковавшую его туристку «быдлом»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Глава ЦИК Памфилова назвала Грудинина «колхозником-капиталистом»
Опознан загадочный корабль на дне Балтийского моря
Hi-Tech
В телесериале заметили необычный iPhone (фото) Без «козырька»
Кино
Басков стал ведущим легендарного шоу Программа «Утренняя почта» вернется на телевидение
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Gnezdo.ru
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
4 наших актеров, которые увели жену у друга
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Леди
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера Хоккеист заключил брак с новой возлюбленной
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь