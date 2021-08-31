19:42 (мск), источник: РБК
«$100 тыс. к концу года». Когда начнется стремительный рост биткоина
В апреле цена главной криптовалюты превышала $64 тыс. Эксперты спрогнозировали, сможет ли цифровая монета достигнуть нового максимума в ближайшие месяцы.
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В первой половине 2021 года на крипторынке наблюдался стремительный рост. С начала года по середину апреля биткоин вырос на 123% и обновил исторический максимум на отметке $64,8 тыс. За аналогичный период крупнейший по капитализации альткоин Ethereum подорожал на 482%. Его цена достигала максимума на уровне $4,3 тыс.
Аналитик Вилли Ву утверждает, что очередная волна взрывного роста на крипторынке начнется в
Аналогичный прогноз дал аналитик и автор модели
Эксперты «РБК-Крипто» оценили эти прогнозы и объяснили, действительно ли цена биткоина сможет резко вырасти в этом году.
Технический анализ подтверждает, что период сильного и длительного роста биткоина может прийтись на эту осень, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, графики однозначно демонстрируют восходящую тенденцию, которая может активизироваться осенью и продлиться до весны.
«Траектория биткоина в последние годы практически все время повторяется и, если смотреть по аналогии с прошлым годом, то этой осенью такое развитие ситуации нас ждет — биткоин вполне реально может преодолеть прошлые рекордные отметки свыше $64 тыс. за монету», — спрогнозировал аналитик.
Стремительному росту криптовалюты способствует и повышение популярности цифровых активов, которые уже используются на бытовом уровне, пояснил Деев. По его мнению, единственный сдерживающий фактор для роста крипторынка — это ограничительные меры, которые принимаются на уровне государств.
В мае этого года майнеры криптовалют начали массово покидать Китай после критики цифровых активов со стороны правительства страны. Уже в июне власти КНР начали вводить запреты на майнинг в отдельных регионах, позже ограничения были распространены на всю территорию Китая.
В 2021 году с давлением мировых финансовых регуляторов столкнулась крупнейшая в мире криптобиржа по объемам торгов Binance. Деятельность торговой платформы изучали регуляторы Таиланда, Италии, Великобритании, США, Сингапура и других стран.
На данный момент действительно есть высокая вероятность стремительного роста крипторынка, считает CEO Xena Financial Systems Антон Кравченко. Согласно его прогнозу, в ходе очередного ралли биткоин преодолеет отметку в $100 тыс, а Ethereum подорожает до $6 тыс.
«Если буллран произойдет, то он будет длиться до февраля 2022 года и затем будет резкая коррекция», — спрогнозировал Кравченко. В случае стремительного роста биткоина его динамику будут повторять и альткоины, уверен эксперт.
Осень — это всегда период активного роста не только цифровых, но и любых активов, утверждает генеральный директор швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Он считает, что биткоин уже текущей осенью достигнет $100 тыс.