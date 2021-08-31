Титов предложил создать «умную» налоговую систему в России

«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Титова, современные технологии позволяют формировать сложные налоговые системы. «Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes», — добавил он.
Руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Антон Свириденко пояснил, что система smart taxes основана на девяти основных принципах.
По его словам, речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки; увеличении бюджетных доходов через расширение налоговой базы; выходе представителей малого и среднего бизнеса из тени; разделении налогов в зависимости от доходности отрасли и ее важности для России; стимулировании инвестиций вместо вывода денег из оборота владельцами бизнеса; стимулировании производительности труда; модернизации реального сектора экономики; изъятии природной ренты эффективным образом; уменьшении уровня неравенства населения; перераспределении доходов между местным, региональным и федеральным бюджетами в пользу двух первых.
Согласно разработанной реформе, нужно сократить размер социальных налоговых платежей до 15% и уменьшить налог на добавленную стоимость (НДС) до 10%. Выпадающие доходы, которые появятся после этих изменений, можно компенсировать благодаря прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и матричному налогу на прибыль, когда ставки зависят от показателей отрасли, добавил Свириденко.
Таким образом налог будет повышаться вместе с увеличением прибыли сферы.
Эксперт отметил, что подобная система практикуется в США и странах Европы.
«Ну и точечное введение налога с продаж — возвращаемся к этой идее, как такая мера, которая позволит в конкретных регионах выравнивать ситуацию при выпадении доходов при проведении этой общей налоговой реформы», — резюмировал Свириденко.