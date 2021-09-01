16:53 (мск), источник: ТАСС
Шувалов: РФ имеет возможность для повышения комфортной жизни семей до европейского уровня
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Накопленные
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«Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда у нас накопленное
Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество «Знание».
На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.
Первый марафон «Новое знание» прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.