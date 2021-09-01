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16:53 (мск), источник: ТАСС

Шувалов: РФ имеет возможность для повышения комфортной жизни семей до европейского уровня

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Накопленные социально-экономические ресурсы России дают возможность в среднесрочной перспективе для повышения уровня комфорта проживания среднестатистической российской семьи до европейских стандартов. Об этом на площадке марафона «Новое знание» заявил глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.

Источник: Reuters

«Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда у нас накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в какой-то среднесрочной перспективе сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская. У нас для этого есть все, но необходима мобилизация самих тех, кто проживает в городах, и совсем другой диалог между городской командой управленцев и горожанами», — сказал Шувалов, отметив, что этому еще придется научиться.

Второй федеральный просветительский марафон «Новое знание», приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество «Знание».

На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон «Новое знание» прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.

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