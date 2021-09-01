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22:06 (мск), источник: Ведомости

Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Natura Siberica прекратила работу 80 розничных магазинов и остановила производство и продажи товаров под брендами компании. Об этом говорится в заявлении президента компании Сергея Буйлова, с которым ознакомились «Ведомости».

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об использовании таких товарных знаков, как: «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Sibirska Apotheca, Natura Siberica и др. По заявлению Буйлова, решение о приостановке связано с тем, что эстонская компания OU Good Design — владелец товарных знаков — расторгла договор на лицензионное использование с операционными компаниями «Натура Сиберика» и «Первое Решение».

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«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции», — отмечается в заявлении Буйлова.

О том, что Ирина Трубникова — первая жена основателя компании Андрея Трубникова (умер в январе 2021 г.) и бизнес-партнер — направила «Первому решению» соответствующее уведомление, накануне писал Forbes.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников еще в 2020 г. перерегистрировал часть своих брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Kitchen в Эстонии. Трубников объяснял это идеей создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности. Ирина Трубникова является членом правления и акционером эстонской компании.

После смерти Трубникова в компании продолжается корпоративный и наследственный конфликты. Помимо распределения долей между наследниками идут и многочисленные арбитражные разбирательства.

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