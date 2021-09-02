10:16 (мск), источник: Газета.Ру
Мутко заявил, что качество жизни в российских городах требует улучшения
Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что порядка двух третей российских городов требуют повышения индекса качества городской среды.
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Такое заявление он сделал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает агентство «Прайм».
Этот индекс разработали Минстрой России и компания «Дом.РФ» при участии КБ «Стрелка».
Качество городской среды оценивают по таким 36 параметрам, как, например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств.
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