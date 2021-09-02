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10:16 (мск), источник: Газета.Ру

Мутко заявил, что качество жизни в российских городах требует улучшения

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что порядка двух третей российских городов требуют повышения индекса качества городской среды.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление он сделал на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает агентство «Прайм».

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Этот индекс разработали Минстрой России и компания «Дом.РФ» при участии КБ «Стрелка».

Качество городской среды оценивают по таким 36 параметрам, как, например, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог и качество общественных пространств.

VI ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее россияне назвали самые привлекательные города для переезда. Лидерами списка оказались Москва (22%), Санкт-Петербург (14%) и Сочи (10%).

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