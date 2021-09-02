Россия организует чартерные поезда для ввоза трудовых мигрантов

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана. До конца года рассчитываем полностью наладить процесс», — сказал замминистра.
О готовности Минстроя ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах Стасишин впервые заявил в середине июля.
«Появляются чартерные поезда РЖД. По консолидированной заявке от регионов можно будет завезти сразу целый состав», — отмечал тогда замминистра строительства и ЖКХ. По его словам, единовременно поезд сможет перевезти около тысячи иностранцев. Пока они могут попасть в Россию только самолетом, а это дорого обходится работодателям, отмечал «Интерфакс».
По данным МВД, к концу 2020 года число мигрантов в России сократилось почти наполовину. В начале марта глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал о нехватке в стране примерно 1,2 млн строителей.
Трудовых мигрантов «очень не хватает для реализации амбициозных планов» России, особенно в строительстве и сельском хозяйстве, отмечал в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На этой неделе Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР, в нее входят в том числе «Русская рыбная компания», «Меридиан» и «Балтийский берег») предложила правительству в том числе упростить наем трудовых мигрантов, дав работодателям право самим оформлять разрешения на работу и патенты для иностранцев.
Из-за пандемии и оттока мигрантов кафе и рестораны потеряли примерно 30% всех сотрудников, оценил глава комитета по ресторанному бизнесу московского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Миронов.