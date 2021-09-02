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20:36 (мск), источник: Forbes

Россия организует чартерные поезда для ввоза трудовых мигрантов

Россия планирует запустить чартерные поезда для ввоза иностранных рабочих на стройки. Один такой состав сможет доставить около тысячи человек. Речь идет о маршруте из Узбекистана через территорию Казахстана. Механизм ввоза трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах планируется запустить до конца года, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Об этом пишет «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана. До конца года рассчитываем полностью наладить процесс», — сказал замминистра.

О готовности Минстроя ввозить трудовых мигрантов на чартерных поездах Стасишин впервые заявил в середине июля.
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«Появляются чартерные поезда РЖД. По консолидированной заявке от регионов можно будет завезти сразу целый состав», — отмечал тогда замминистра строительства и ЖКХ. По его словам, единовременно поезд сможет перевезти около тысячи иностранцев. Пока они могут попасть в Россию только самолетом, а это дорого обходится работодателям, отмечал «Интерфакс».

В июне Минсельхоз прорабатывал с сельхозпроизводителями и регионами возможность подачи коллективных заявок на организацию поездов для ввоза сезонных рабочих из соседних стран, писал «Коммерсантъ».

По данным МВД, к концу 2020 года число мигрантов в России сократилось почти наполовину. В начале марта глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщал о нехватке в стране примерно 1,2 млн строителей.

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Трудовых мигрантов «очень не хватает для реализации амбициозных планов» России, особенно в строительстве и сельском хозяйстве, отмечал в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На этой неделе Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР, в нее входят в том числе «Русская рыбная компания», «Меридиан» и «Балтийский берег») предложила правительству в том числе упростить наем трудовых мигрантов, дав работодателям право самим оформлять разрешения на работу и патенты для иностранцев.

Из-за пандемии и оттока мигрантов кафе и рестораны потеряли примерно 30% всех сотрудников, оценил глава комитета по ресторанному бизнесу московского отделения организации «Деловая Россия» Сергей Миронов.

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