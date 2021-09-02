16:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Корпуса плавучих энергоблоков «Росатома» может построить Китай
«Росатом» рассчитывает на участие китайских верфей в тендере на строительство корпусов для двух из четырех плавучих атомных энергоблоков для Баимского
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«Росатом», получивший в этом году проект по энергоснабжению Баимского
Заказчиком выступает «ГДК Баимская», входящая в казахстанскую KAZ Minerals, которая купила в 2018 году Баимский
В ранее опубликованном интервью Рукша, отвечая на вопрос «Ъ», будут ли построены первые два корпуса в Китае или в Корее, не называл конкретной страны, но отмечал, что тендер будет международным.
Возможность строить МПЭБы в Китае привлекательнее, потому что «в Корее такой заказ будет дороже на 15−20%», предполагает Надежда Малышева из PortNews.
Кроме того, отмечает она, корейские верфи, в отличие от китайских, сильно загружены.
Корпуса для двух МПЭБов будут произведены за рубежом, а затем отбуксированы в Россию для оснащения реакторными установками и турбинами, подчеркнул в сегодняшнем интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Атомэнергомаша» (входит в «Росатом») Андрей Никипелов.
Маргарита Афанасьева