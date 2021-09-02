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16:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Корпуса плавучих энергоблоков «Росатома» может построить Китай

«Росатом» рассчитывает на участие китайских верфей в тендере на строительство корпусов для двух из четырех плавучих атомных энергоблоков для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке. Госкорпорация собирается заказать два корпуса за рубежом, так как построить все четыре на Балтийском заводе в плановые сроки — к 2026 году — не удастся.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Росатом», получивший в этом году проект по энергоснабжению Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК), рассчитывает, что в тендере на строительство корпусов для двух модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) будут участвовать верфи из Китая. Об этом заявил директор Дирекции Северного морского пути (СМП) Вячеслав Рукша на Восточном экономическом форуме, отвечая на вопрос PortNews.

Дело в том, что Балтийский завод, на котором будут построены два оставшихся МПЭБа, загружен и не сможет поставить первые два МПЭБа к желаемому заказчиком сроку — 2026 году, пояснил он.

Заказчиком выступает «ГДК Баимская», входящая в казахстанскую KAZ Minerals, которая купила в 2018 году Баимский медно-золотой проект. В частности, в рамках проекта будет разрабатываться одно из крупнейших месторождений Песчанка на Чукотке, ресурсы которого оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,5 млн тонн золота.

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В ранее опубликованном интервью Рукша, отвечая на вопрос «Ъ», будут ли построены первые два корпуса в Китае или в Корее, не называл конкретной страны, но отмечал, что тендер будет международным.

Возможность строить МПЭБы в Китае привлекательнее, потому что «в Корее такой заказ будет дороже на 15−20%», предполагает Надежда Малышева из PortNews.

Кроме того, отмечает она, корейские верфи, в отличие от китайских, сильно загружены.

Корпуса для двух МПЭБов будут произведены за рубежом, а затем отбуксированы в Россию для оснащения реакторными установками и турбинами, подчеркнул в сегодняшнем интервью «Интерфаксу» генеральный директор «Атомэнергомаша» (входит в «Росатом») Андрей Никипелов.

Маргарита Афанасьева

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