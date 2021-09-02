Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: соглашение о строительстве МКССоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Земфире исполнилось 45 лет
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
19:41 (мск), источник: ТАСС

ЦБ в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада ВВП России в 2023 году на 1,4−2,4%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ЦБ в сценарии «финансового кризиса» ожидает спада российской экономики в 2023 году на 1,4−2,4%, говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022−2024 годы, подготовленном ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Регулятор, помимо базового сценария, рассматривает еще три варианта развития событий — «Усиление пандемии», «Глобальная инфляция» и «Финансовый кризис».

«Финансовый кризис приведет к спаду российской экономики в 2023 году на 1,4−2,4%. Восстановление будет затяжным и растянется на несколько кварталов, однако уже к 2024 году темпы прироста российской экономики достигнут 3−4%. В то же время возвращение на уровень 2022 года произойдет только к концу прогнозного горизонта (2024 год)», — отмечается в документе.

Читайте также
Миллиарды долларов направят в резервы. В России нашли место для помощи от МВФ

Сценарий «финансового кризиса» предполагает волатильность на финансовых рынках будут в 2022 году. В таком случае быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики США может привести к росту обеспокоенности инвесторов относительно перспектив возврата вложенных средств.

В результате 2023 год может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в странах с формирующимися рынками, особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте.

Тогда риск-премии стран с формирующимися рынками существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 года в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис, сопоставимый с кризисом 2008−2009 годов.

Замедление экономической активности на фоне финансового кризиса приведет к падению спроса и снижению цены на нефть до $40 за баррель в 2023 году с восстановлением до $45 в 2024 году после введения дополнительных ограничений на добычу ОПЕК+ и постепенного восстановления спроса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кто занимается распределением денег в российском бюджете
Это одна из последних прижизненных фотографий Брежнева
В Карском море найден атомный реактор подлодки
Сноуден предупредил россиян об опасности смартфонов (видео)
Нидерланды попросили Россию поделиться информацией о сбитом MH17
Названы самые смешные снимки животных 2021 года (фото)
Польша ввела чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами
В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина
Здоровье
У немецкого студента нашли уникальную способность Молодой человек усилием воли может менять размер своих зрачков.
Горячие темы на Авто
Назло Путину отморозят себе уши? )) 198
А может вам ключи от квартиры, где деньги лежат? 172
Авто для дамы. 116
ХАЙП, как много в этом звуке для "одноклеточных" слилось... Российская туристка застряла в саркофаге Святого Лазаря на Кипре... 109
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 607
Такое вот событие. 489
не-конкурс: 12 рассказов 434
Подростки. 425
Леди
Все мужчины 38-летней звезды «Содержанок» Дарьи Мороз 1 сентября отмечаем день рождения актрисы
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь