ЦБ допустил глобальный финансовый кризис в 2023 году

После кризиса 2008−2009 гг. в мировой экономике «сформировалось значительное число дисбалансов», указывает ЦБ. Речь идет о накоплении долгов государствами и компаниями, чьи показатели финансовой устойчивости являются низкими.
В 2020 г. мировой экономике удалось избежать из-за этих факторов финансового кризиса, в том числе благодаря финансовой помощи Международного валютного фонда, Всемирного банка и прочих организаций, поскольку пандемия коснулась всех стран и «мировое сообщество было заинтересовано в предотвращении дополнительного осложнения экономической ситуации».
Однако долговая нагрузка мировой экономики за год пандемии существенно выросла и превысила уровень кризисных 2008−2009 гг., отмечают в ЦБ. Объем глобального долга в 2020 г., по данным Института международных финансов, вырос на $24 трлн, а отношение глобального долга к глобальному ВВП выросло на 35 п. п. — до 355% мирового ВВП. В то время как в 2008 и 2009 гг. отношение долга к ВВП выросло лишь на 10 и 15 п. п. соответственно.
Еще один фактор, несущий дополнительные риски, — растущий «спекулятивный» сегмент корпоративного долга. За 7 месяцев 2021 г. объем размещений корпоративных долговых бумаг спекулятивного сегмента вырос на 41% относительно аналогичного периода 2020 г. и в два раза — относительно аналогичного периода 2019 г., указывает ЦБ.
Все эти факторы в совокупности с волатильностью на финансовых рынках, а также быстрое и существенное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США приведут к масштабному финансовому кризису «с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением».
«2023 г. может начаться с массовых продаж рисковых активов на финансовом рынке и обострения долговых проблем в СФР [страны с формирующимися рынками], особенно в тех, которые накопили значительные долги в иностранной валюте. При этом страны не будут иметь той поддержки со стороны международных контрагентов, которую они получили в 2020 г. Как следствие, риск-премии СФР существенно вырастут, наиболее закредитованные страны столкнутся с проблемами в обслуживании задолженности, и в I квартале 2023 г. в мировой экономике начнется масштабный финансовый кризис — сопоставимый с кризисом 2008−2009 гг., с длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением», — говорится в докладе ЦБ.
Помимо сценария глобального финансового кризиса ЦБ описал еще два сценария: «усиление пандемии» и «глобальная инфляция». При повторном усилении пандемии многие страны будут вынуждены вновь вводить противоэпидемические меры: это приведет к падению спроса, в результате инфляционное давление снизится. По итогам 2022 г. в случае усиления пандемии прирост мирового ВВП будет близким к нулю. В 2023 г. на фоне активных процессов восстановления рост ВВП ускорится до 3,5−4,5%, сказано в докладе.
Сценарий «глобальная инфляция» предполагает ускорение мировой инфляции к 2022 г., вместе с этим произойдет нормализация ДКП стран: например, ФРС США начнет поднимать базовую ставку уже во II квартале 2022 г. Исходя из данного сценария, рост ВВП России в 2022 г. составит 2,4−3,4%.
В базовом сценарии российская экономика после восстановительного роста вернется к потенциальным темпам роста с 2022 г., отмечается в докладе. В 2021 г. рост ВВП составит 4−4,5%, в 2022—2024 гг. рост замедлится до 2−3% в год. По итогам 2021 г. Банк России ожидает инфляцию в диапазоне 5,7−6,2%. «Принятые решения по ключевой ставке, не препятствуя устойчивому росту российской экономики, позволят вернуть годовую инфляцию к значениям в диапазоне 4−4,5% в 2022 г.», — отмечается в докладе.