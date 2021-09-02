2 сентября, источник: Ведомости
Минвостокразвития раскрыло детали создания «офшора» на Курилах
По поручению
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О результатах этой работы «Ведомостям» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал замминистра развития Дальнего Востока Павел Волков. Уже сформированы инициативы по институтам поддержки — возможность оказания административной, организационной помощи, защиты бизнеса, сообщил он. По словам Волкова, также прорабатывается мораторий на плановые проверки контролирующих органов по аналогии с тем, что ввели
Минвостокразвития выступает за продление срока до 20 лет, рассказал Волков.
Поручение о «беспрецедентном наборе мер» на Курилах
Льготы не затронут только подоходный налог (НДФЛ) — один из основных источников пополнения бюджетов регионов и муниципалитетов. Благодаря этому правительство планирует стимулировать освоение Курил в ближайшие пять лет. «Это практически офшор», — заявлял
Сейчас согласовано именно полное освобождение резидентов от уплаты НДС, а не ставка налога 0%, уточнил Волков. Однако нулевая ставка выгоднее, поскольку при полном освобождении нельзя принимать НДС к вычету. Минвостокразвития предлагает оставить резидентам право платить НДС по выбору. «Освобождение, конечно, немного невыгодно, у нас пока дискуссия идет с Минфином на эту тему», — рассказал Волков.
Преференции получат предприятия всех основных сфер, кроме
Планка невысока, потому что «Курильские острова — это своеобразная территория», добавляет Волков: «Это
Пока нет оценок, сколько денег потребуется вложить в инфраструктуру из федерального бюджета. Это зависит от запросов бизнеса, подчеркивает Волков.
«Ведомости» запросили позицию правительства, представителя
Льготы смогут получить в том числе иностранные инвесторы, японский бизнес. «Новый режим на Курилах мы делаем в том числе и для них», — заявлял Трутнев.
Иностранцам предоставят «абсолютно равные» условия, ответил замминистра Минвостокразвития на вопрос «Ведомостей» об ограничениях: будет ли для зарубежных компаний повышена, например, планка по инвестициям. «Для инвесторов из других стран ни в коем случае не предполагаются ограничения. Мы ждем там японских предпринимателей, они достаточно активны», — подчеркивает Волков.
У правительства есть «беспрецедентные предложения» по участию Японии в бизнесе на Курильских островах, заявил 23 июля президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. Содержание предложений он не раскрыл.
Значительная часть земель на Курилах принадлежит Минобороны. Поэтому, в частности, там ограничена бесплатная раздача земель по программе «Дальневосточный гектар». Получить участки можно в пределах ряда населенных пунктов на островах Курильской гряды, в частности в
Сложности «постоянно возникают, потому что на Дальнем Востоке таких земель очень много», отметил Волков: «Диалог у нас всегда был, нет никаких причин сомневаться, что сейчас будет
Ранее была достигнута договоренность о передаче в региональную собственность части территории аэродрома «Пушистый» на Сахалине для возведения объектов парка «Патриот». В 2019 г. министр обороны Сергей Шойгу и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко договорились, что Минобороны передаст часть своих земель и неиспользуемых сооружений на Сахалине и Курилах в собственность муниципалитетов. В августе этого года Минобороны сообщило о расширении программы строительства военной инфраструктуры на Курилах и планах возвести полсотни объектов.
Новые льготные налоговые режимы всегда интересны для бизнеса, рассуждает сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян: «Всегда найдутся активные ребята, которые пойдут на это. Особенно из сфер, где можно использовать эффекты логистики или специфики отрасли — например, в сфере туризма».
По его словам, развитие режима будет зависеть от эффективности и «ловкости» предпринимателя: удастся ли привлечь партнеров, наладить эффективное производство, создать необходимую инфраструктуру.
«При этом рынки со спецификой не всегда удается эффективно использовать. Процент неудач для бизнеса может быть высоким
Создаваемая на Курилах свободная от налогов зона отличается от так называемых «русских офшоров» — специальных административных районов (САР) в Калининграде и Владивостоке, которые появились в 2018 г. после того, как под санкции США попали несколько крупных компаний и их собственники. Главная цель САР — привлечь капитал зарубежных компаний россиян. Льготы там предусмотрены не для активных компаний, а для холдингов с долей пассивных доходов от 90%. При этом планка по инвестициям в 50 раз выше — 50 млн руб., Минфин планирует ввести дополнительное условия о вложении 300 млн руб. в инфраструктуру.
В 1990-х гг. действовали специальные соглашения с деловым сообществом, по которым в обмен на инвестиции в местную экономику разрешалось не платить региональную часть налога на прибыль. Наиболее известными регионами, практикующими такие соглашения, были Чукотка, Калмыкия и Мордовия. В 2005 г. вместо них появились особые экономические зоны (ОЭЗ), главной целью которых было обеспечить развитие промышленности и технологий.
Ольга Агеева, Дмитрий Гринкевич, Анастасия Бойко