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10:19 (мск), источник: ТАСС

Роскачество представило список самых некачественных товаров

В него вошли пельмени, мед и школьная форма — в производстве этих товаров чаще всего нарушаются правила.

Источник: islandworks/СС0

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Роскачество назвало список социально значимых товаров, в производстве которых чаще всего нарушаются правила. Одни из самых некачественных — пельмени, мед и школьная форма, рассказал в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме глава ведомства Максим Протасов.

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«В их числе пельмени. Это сложный продукт, потому что он смесовый, требующий особых режимов хранения, не самый простой в производстве. И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал Максим Протасов.

Глава Роскачества также отметил, что в списке некачественных товаров находится мед. Причиной низкого качества Максим Протасов назвал неправильное лечение пчел.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — приводят слова Протасова «Известия».

Касательно качества школьной формы Максим Протасов сообщил, что в ее производстве «ткань не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу».

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