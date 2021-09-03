Путин назвал новое направление российского экспорта

Во время встречи с модераторами панельных сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сослался на слова главы и владельца холдинга Evraz Александра Абрамова. «Александр Григорьевич сказал о том, что государство осуществляет стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины. Александр Григорьевич, государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет мы все возвращаемся и возвращаемся к центру поля», — отметил президент.
При этом Путин подчеркнул, что в отрасли по-прежнему сохраняется очень много вопросов. По его мнению, государство должно оказывать «реальную, существенную, эффективную» поддержку отрасли глубокой переработки древесины.
Также Путин предложил поддержать инициированный Evraz проект с участием японских компаний. В настоящий момент, по словам президента, за рубежом востребованы только российские сырьевые товары. «Но нам-то с вами нужно думать о другом. Нам-то с вами нужно переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше, создавать рабочие места в стране, налоговую базу поднимать на всех уровнях, компетенции получать», — заключил глава государства.
Ранее 3 сентября, выступая на ВЭФ, глава Сбера Герман Греф заявил, что к 2035 году объем энергетического экспорта из России снизится до 175 миллиардов долларов из-за происходящего в мире энергоперехода.