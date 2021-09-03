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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назвал новое направление российского экспорта

Президент Владимир Путин назвал новое направление российского экспорта, которое следует развивать государству. Им должна стать поставка за рубеж переработанной древесины, слова главы государства приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Во время встречи с модераторами панельных сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин сослался на слова главы и владельца холдинга Evraz Александра Абрамова. «Александр Григорьевич сказал о том, что государство осуществляет стратегию перехода к экспорту товаров с глубокой степенью переработки древесины. Александр Григорьевич, государство пытается реализовать эту стратегию уже в течение многих лет. И в течение многих лет мы все возвращаемся и возвращаемся к центру поля», — отметил президент.

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При этом Путин подчеркнул, что в отрасли по-прежнему сохраняется очень много вопросов. По его мнению, государство должно оказывать «реальную, существенную, эффективную» поддержку отрасли глубокой переработки древесины.

Также Путин предложил поддержать инициированный Evraz проект с участием японских компаний. В настоящий момент, по словам президента, за рубежом востребованы только российские сырьевые товары. «Но нам-то с вами нужно думать о другом. Нам-то с вами нужно переработкой заниматься, и чем глубже, тем лучше, создавать рабочие места в стране, налоговую базу поднимать на всех уровнях, компетенции получать», — заключил глава государства.

Ранее 3 сентября, выступая на ВЭФ, глава Сбера Герман Греф заявил, что к 2035 году объем энергетического экспорта из России снизится до 175 миллиардов долларов из-за происходящего в мире энергоперехода.

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