Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: окончание Второй мировой войныОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
10:04 (мск), источник: m24.ru

Роскомнадзор заблокирует еще шесть сервисов VPN

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

В Роскомнадзоре объявили о решении по блокировке еще 6 сервисов VPN, которые позволяют обходить ограничения на доступ к ряду ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«…было принято решение о блокировке еще 6 нарушающих российское законодательство сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN)», — уточнили в Роскомнадзоре.

Читайте также
«$100 тыс. к концу года». Когда начнется стремительный рост биткоина

По данным ведомства, доступ к данным сервисам ограничили из-за того, что их работа позволяет получать доступ к запрещенным в РФ ресурсам, а также вести противоправную деятельность — в том числе наркоторговлю и экстремистские действия.

По данным РКН, блокировка названных VPN-сервисов не распространяется на ПО и приложения, которые не нарушают законодательство России, но используют их для технологических целей. В ведомстве подтвердили получение подобных сообщений от 64 отраслевых организаций.

Роскомнадзор ранее ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве добавили, что новые ограничения не затронут российские компании, которые задействуют указанные технологии в непрерывных технологических процессах.

 Сергунина: 3 тыс посетителей привлекла площадка Москвы на Российской креати...
В Минпромторге отмечают снижение цен на овощи из борщевого набора
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Голикова: РФ осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID
Названы самые некачественные в России товары
Два ключевых игрока сборной России не сыграют с Кипром
Дети тигра Амура впервые вышли на прогулку (видео)
Новый город создадут в 30 километрах от Владивостока
Киев заявил о «гарантированном» способе сохранить транзит газа
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Авто
«Почта России» будет доставлять посылки на машинах без водителей Планируется, что беспилотники начнут курсировать в следующем году между Москвой и Санкт-Петербургом
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Дети
14-летняя дочь Юлии Началовой в школьной форме восхитила сеть Вера Алдонина заметно повзрослела за лето
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь