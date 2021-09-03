10:04 (мск), источник: m24.ru
Роскомнадзор заблокирует еще шесть сервисов VPN
Об этом сообщили в
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В Роскомнадзоре объявили о решении по блокировке еще 6 сервисов VPN, которые позволяют обходить ограничения на доступ к ряду ресурсов. Об этом рассказали в
«…было принято решение о блокировке еще 6 нарушающих российское законодательство сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN)», — уточнили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, доступ к данным сервисам ограничили
По данным РКН, блокировка названных
Роскомнадзор ранее ограничил использование сервисов VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве добавили, что новые ограничения не затронут российские компании, которые задействуют указанные технологии в непрерывных технологических процессах.