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17:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю

На Украине завершился сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Его результат — 44,8 миллиона тонн — стал рекордным за всю историю страны. Об этом сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

Источник: AFP/ FAO / Анатолий Степанов

Из них пшеницы получено 32,8 миллиона тонн, ячменя — 10,94 миллиона, семян рапса — 2,8 миллиона, а гороха — 570 тысяч тонн. Лучше всего с урожайностью пшеницы и рапса ситуация обстоит в Хмельницкой области, ячменя — в Киевской.

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Министр агрополитики Роман Лещенко указал, что получить такой результат удалось из-за благоприятных погодных условий и расширенной программы государственной поддержки агросектора. Речь идет о потраченных на программу доступных кредитов 26 миллиардах гривен (70 миллиардов рублей) и компенсациях стоимости украинской техники и оборудования.

По словам Лещенко, неурожай на других континентах и рост мировых цен благоприятно скажется на доходах страны и усилит ее роль в глобальной продовольственной безопасности.

В общей сложности, по прогнозам министерства, в текущем году Украина соберет 75,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Экспорт может составить 56 миллионов тонн. В результате аграрии принесут государству более половины объема валютной выручки и обеспечат пятую часть ВВП страны.

Ранее российские аналитические центры ухудшили прогнозы по урожаю пшеницы в России. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сборы составят не 81,5 миллиона тонн, а 78,5 миллиона. Аналитический центр «СовЭкон» ожидает еще более резкое падение — с 82,3 до до 76,4 миллиона тонн.

Минсельхоз США полагает, что в текущем сельскохозяйственном году, который длится с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, российские аграрии соберут 72,5 миллиона тонн вместо 85 миллионов тонн, прогнозируемых ранее.

До этого Росгидромет спрогнозировал снижение урожая зерна на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. В ответ министерство сельского хозяйства России обвинило синоптиков в информационном вбросе.

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