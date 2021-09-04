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02:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Самыми востребованными летними курортами стали Адлер и Анапа

Наиболее востребованными российскими курортами среди организованных туристов в этом летнем сезоне стали Адлер и Анапа. Спрос на последнюю поддерживали стабильные цены, тогда как в целом отдых в Краснодарском крае и Крыму обходился путешественникам на 18−29% дороже, чем летом 2019 года. Этому способствовала совпавшая с закрытием для массовых туристов Турции программа туристического кэшбэка. Поездки на отечественные курорты по системе «все включено» россиян по-прежнему не привлекают из-за дороговизны.

Источник: AP 2021

Адлер стал наиболее востребованным курортным направлением внутри страны по итогам летнего сезона среди организованных туристов, сформировав 31% бронирований. Такие данные приводит Travelata.ru. В Level.travel констатируют, что на Большой Сочи в целом по итогам трех летних месяцев пришлось 46% бронирований. Эти цифры похожи на показатели докризисного 2019 года.

На втором месте, по данным обеих систем бронирований, оказалась Анапа. По оценкам Travelata.ru, на курорт пришлось 15% бронирований, по Level.travel — 10%. Эти значения в два раза превосходят аналогичные показатели двухлетней давности.

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Растущую популярность Анапы аналитики Travelata.ru связывают со стабильными ценами на отдых. Средняя стоимость бронирования туров здесь была 56,9 тыс. руб., на 4% ниже аналогичного показателя 2019 года. И этот курорт традиционно пользуется спросом для летнего отдыха с детьми. В целом, по оценкам Level.travel, тур на курорты Краснодарского края минувшим летом стоил в среднем 51,2 тыс. руб., Крыма — 46,5 тыс. руб. За два года показатели выросли на 18% и 29% соответственно.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский отмечает, что в целом загрузка Крыма и Краснодарского края в июне—июле на 15% превышала докризисные показатели, а в августе снизилась на фоне новых ограничений. Это привело к росту цен, преимущественно в июне. Уманский связывает это с ограничением авиасообщения с Турцией, совпавшим с программой туристического кэшбэка. В августе, по его словам, многие средства размещения пробовали снижать цены, но эффекта на рынок это не оказало.

«Туристы, отказавшиеся от поездок, преимущественно принимали решения не из-за высокой стоимости, а из-за неготовности пройти вакцинацию от COVID-19», — отмечает Илья Уманский.

Третье место по итогам летнего сезона заняла крымская Алушта. По данным Ttavelata.ru, на направление пришлось 4% бронирований против 10% летом 2019 года.

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Средняя стоимость тура по направлению за тот же период увеличилась на 32%, до 57,6 тыс. руб. Но на настроение туристов повлияли не только растущие цены. В Level.travel констатируют, что доля Крыма в структуре бронирований туров по России в целом сократилась за два года с 42% до 28%, связывая это с неблагоприятной климатической ситуацией в регионе.

Доля туров по системе «все включено» на внутренних курортах осталась минимальной — 4%, что соответствует аналогичному показателю двухлетней давности. Для сравнения, в общем числе летних бронирований на «все включено» приходится 71% из-за популярности формата в Турции.

Интернет-маркетолог Travelata.ru Светлана Душинова объясняет, что в России от отдыха по системе «все включено» путешественников отпугивает высокая стоимость туров, которая сопоставима со стоимостью отдыха в Турции, где, как правило, и ассортимент блюд, и инфраструктура, и развлечения в отеле на порядок лучше.

В 2021 году средний тур по системе «все включено» в России стоил 98 тыс. руб. против 81 тыс. руб. в 2019 году.

Достаточно успешным летний сезон оказался для Калининградской области. По подсчетам Level.travel, регион сформировал 2% бронирований, а в 2019 году речь шла менее чем об 1% продаж. Средняя стоимость тура выросла на 14%, до 46,5 тыс. руб., что может быть связано не только с увеличением популярности отдыха на Балтийском море, но и с ростом спроса на организованные поездки внутри страны, в частности в формате коротких городских туров. Санкт-Петербургу удалось за минувшее лето сформировать 2% бронирований, а Москве — 1%, подсчитали в Level.travel. Илья Уманский отмечает, что высокий спрос на Калининградскую область ограничивает острая нехватка крупных средств размещения.

Александра Мерцалова

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