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05:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды оценивает ежегодный ущерб от наводнений в России в 75 млрд руб

Ущерб от наводнений в России ежегодно составляет около 75 млрд руб., сообщил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, к 2024 году в стране должны реконструировать больше 380 км сооружений инженерной защиты и расчистить больше 55% проблемных участков русел рек.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 млрд руб.», — сказал Козлов «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума.

Министр сообщил о создании нового проекта по защите населения от наводнений, но он пока ограничен в финансировании.

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Александр Козлов рассказал, что неблагоприятные явления усугубляются.

«В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне. На сегодняшний день прошло несколько его волн», — отметил он.

По словам министра, уровень воды в реках местами был таким же, как при сильном наводнении на Дальнем Востоке в 2013 году. Он считает, что в 2021 году уже не было такого же серьезного ущерба из-за реализации программы по развитию водохозяйственного комплекса.

«Русгидро» ранее предложило реанимировать еще советский проект строительства комплекса противопаводковых ГЭС на притоках Амура после летних наводнений на Дальнем Востоке. Их стоимость оценивается в 320 млрд руб.

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