Минприроды оценивает ежегодный ущерб от наводнений в России в 75 млрд руб

«Речь идет о безопасности миллионов россиян и предотвращении колоссальных убытков от наводнений, которые ежегодно достигают 75 млрд руб.», — сказал Козлов «РИА Новости» в кулуарах Восточного экономического форума.
Министр сообщил о создании нового проекта по защите населения от наводнений, но он пока ограничен в финансировании.
Александр Козлов рассказал, что неблагоприятные явления усугубляются.
«В этом году паводок, который характерен для сезона осенних муссонов, пришел в июне. На сегодняшний день прошло несколько его волн», — отметил он.
По словам министра, уровень воды в реках местами был таким же, как при сильном наводнении на Дальнем Востоке в 2013 году. Он считает, что в 2021 году уже не было такого же серьезного ущерба из-за реализации программы по развитию водохозяйственного комплекса.
«Русгидро» ранее предложило реанимировать еще советский проект строительства комплекса противопаводковых ГЭС на притоках Амура после летних наводнений на Дальнем Востоке. Их стоимость оценивается в 320 млрд руб.