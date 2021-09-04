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14:30 (мск), источник: Ведомости

Мишустин расширил перечень наиболее востребованных в экономике России профессий

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.

Источник: РИА "Новости"

«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», — сообщается на сайте правительства.

В числе добавленных специальностей оказались, в частности, «дошкольное образование», «сестринское дело», «лечебное дело», «агрономия», «гостиничное дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», а среди новых профессий — «графический дизайнер», «дефектоскопист», «мастер растениеводства», «мастер общестроительных работ» и др.

Включение профессии или специальности в перечень означает, что обучающиеся по ним студенты могут претендовать на правительственные стипендии (до 4000 ₽ в месяц), которые каждый год назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности. На каждый учебный год предусмотрено 5000 стипендий.

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