19:32 (мск), источник: Ведомости
Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»
Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Респонденты соглашаются на зарплату «в конверте» чаще всего
Опрос также зафиксировал, что мужчины чаще женщин соглашаются на работу с «черной» или «серой» оплатой труда (43% против 36%), а средний доход готовых получать зарплату «в конверте» составляет менее 30 000 ₽
Как отмечают авторы исследования, в период локдауна в апреле 2020 г. этот показатель доходил до 46%, а во время второй волны коронавируса в декабре — до 44%.
«Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на “черную” зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 г. этот показатель снизился до 39%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно», — говорится в исследовании.