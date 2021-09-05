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19:32 (мск), источник: Ведомости

Почти 40% россиян готовы получать зарплату «в конверте»

Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой сегодня готовы 39% россиян, следует из результатов опроса Исследовательского центра портала Superjob.

Источник: Reuters

Респонденты соглашаются на зарплату «в конверте» чаще всего из-за сложностей с трудоустройством по специальности, либо же по ряду личных обстоятельств. Россияне, не готовые работать «в черную» (а таких 37%), объясняют свою позицию желанием иметь такие социальные гарантии, как пенсию, оплачиваемый отпуск и больничный. Еще 24% опрошенных не смогли определиться с ответом.

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Опрос также зафиксировал, что мужчины чаще женщин соглашаются на работу с «черной» или «серой» оплатой труда (43% против 36%), а средний доход готовых получать зарплату «в конверте» составляет менее 30 000 ₽

Как отмечают авторы исследования, в период локдауна в апреле 2020 г. этот показатель доходил до 46%, а во время второй волны коронавируса в декабре — до 44%.

«Когда же напряженность на рынке труда спадает, тех, кто согласен на “черную” зарплату, становится меньше: так, в относительно спокойном сентябре 2020 г. этот показатель снизился до 39%. Сегодня же соискатели чувствуют себя на рынке труда достаточно уверенно», — говорится в исследовании.

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