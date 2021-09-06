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01:22 (мск), источник: Известия

Цены на жилье на Дальнем Востоке могут упасть на 10%

В ближайшие несколько лет средняя стоимость жилья на Дальнем Востоке может снизиться на 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Источник: Известия

«Есть определенные циклы, есть кризисы, поэтому наша задача — хотя бы прижать цены процентов на 10 от средней рыночной. Это то, что я докладывал президенту. Это серьезно», — сказал он.

Это может произойти благодаря строительству нового жилья в регионе по масштабной программе «Дальневосточный квартал», уточнил министр.

«Мы конвертируем все льготы, всю господдержку, которая может быть для застройщиков, в их обязательство продавать квартиры на некий процент ниже среднерыночной цены. Мы отобрали уже более 10 участков во всех крупных городах Дальнего Восток», — пояснил Алексей Чекунков.

В 2021 году планируется разыграть первые площадки, в следующем году начать первые стройки. В течение ближайших трех лет люди уже должны иметь возможность купить первые квартиры, уверен он.

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