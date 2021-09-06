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01:03 (мск), источник: Известия

Строительство «Северного потока — 2» завершится в ближайшие дни

Бывший руководитель австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле заявил, что в ближайшие дни газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

Источник: Известия

«Маттиас Варниг (исполнительный директор Nord Stream 2 AG — Ред.) сказал однозначно, что работы по прокладке [газопровода] на этой неделе будут закончены», — заявил Зеле в интервью ТАСС, опубликованном 5 сентября.

Как сообщил экс-глава OMV, первые поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся уже в этом году.

«Я слышал от (главы “Газпрома” — Ред.) Алексея Миллера, что в этом году газ пойдет по этому трубопроводу», — сказал собеседник агентства.

Зеле уточнил, что начало поставок ожидается после завершения сертификации «Северного потока — 2».

Достижению сделки между Германией и США позволила реализовать проект уже в ближайшее время, подчеркнул бывший руководитель компании.

Райнер Зеле возглавлял крупнейшую в Центральной Европе австрийскую нефтяную фирму OMV с июля 2015 года, 1 сентября он покинул компанию. Решение не продлевать свои полномочия он принял еще весной 2021 года.

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1 сентября глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о намерении добиваться остановки строительства «СП-2». По его словам, для достижения этой цели Украина в числе прочего будет обсуждать возможные действия США, такие как санкции против Nord Stream 2 AG — оператора «СП-2».

27 августа в пресс-службе «Газпрома» рассказали, что проект находится на финальной стадии реализации.

В начале июня Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом назвал газопровод шантажом глобального уровня. Байден в очередной раз подчеркнул, что является противником строительства газопровода.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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