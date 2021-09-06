Цена биткоина превысила $51 тыс. впервые с 13 мая

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин вырос за сутки на 2,83% — до $51 682.
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Отметку в $50 тыс. биткоин превысил 23 августа.
Падение курса криптовалюты спровоцировал запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами. Кроме того, власти уже пяти китайских провинций запретили работу майнинг-центров.
31 августа в аналитическом центре Zecurion рассказали «Известиям», что в первом полугодии 2021-го размер мошенничества с криптовалютами вырос в два-три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, и достиг $1,5 млрд. При этом доля России составила только 2% от этого объема, то есть порядка $30 млн, или 2,2 млрд рублей.