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02:34 (мск), источник: Известия

Цена биткоина превысила $51 тыс. впервые с 13 мая

Стоимость криптовалюты биткоин в понедельник, 6 сентября, превысила отметку в $51 тыс. впервые с 13 мая, свидетельствуют данные торгов. Согласно данным биржи Binance на 01:20 мск, цена криптовалюты выросла на 2,9% и составляет $51 686. При этом за последние сутки биткоин достигал максимальной отметки в $51 828.

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Источник: Известия

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин вырос за сутки на 2,83% — до $51 682.

Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Отметку в $50 тыс. биткоин превысил 23 августа.

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Падение курса криптовалюты спровоцировал запрет майнинга в Китае. 18 июня Народный банк КНР запретил финансовым учреждениям вести бизнес, связанный с виртуальной валютой, а также предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами. Кроме того, власти уже пяти китайских провинций запретили работу майнинг-центров.

31 августа в аналитическом центре Zecurion рассказали «Известиям», что в первом полугодии 2021-го размер мошенничества с криптовалютами вырос в два-три раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, и достиг $1,5 млрд. При этом доля России составила только 2% от этого объема, то есть порядка $30 млн, или 2,2 млрд рублей.

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