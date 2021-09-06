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03:41 (мск), источник: Известия

Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки

В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков. Только в Абсолют Банке и в УБРиР ожидают, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%. Четверо экспертов убеждены, что показатель увеличат сразу на 0,5 п.п., еще трое уверены в повышении на 0,25 п.п. Оставшиеся четверо считают оба этих сценария равновероятными. На предыдущем заседании в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п.

ЦБ: $ 72.8545   +0.01 € 86.5366   +0.24 ММВБ: $ 72.7225   -0.15 € 86.4000   -0.13
Источник: Известия

«Инфляция остается на повышенных уровнях и продолжает отдаляться от целевых 4%. В июле рост потребительских цен, по данным Росстата, составил 6,5% год к году. К концу августа годовая инфляция, по нашим оценкам, поднялась до пятилетнего максимума в 6,8%», ― пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он добавил, что проинфляционными факторами являются разовые выплаты пенсионерам и военным объемом почти 500 млрд рублей, а также ожидаемое увеличение бюджетных расходов на инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться за счет ФНБ.

На предыдущем заседании совета директоров ЦБ в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п., повысив ключевую ставку до 6,5%. Это было связано с опережающей инфляцией.

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