03:41 (мск), источник: Известия
Крупнейшие банки ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки
В пользу дальнейшего повышения ключевой ставки 10 сентября высказались 11 из 13 опрошенных «Известиями» аналитиков. Только в Абсолют Банке и в УБРиР ожидают, что ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 6,5%. Четверо экспертов убеждены, что показатель увеличат сразу на 0,5 п.п., еще трое уверены в повышении на 0,25 п.п. Оставшиеся четверо считают оба этих сценария равновероятными. На предыдущем заседании в июле регулятор сделал шаг в сторону увеличения сразу на 1 п.п.